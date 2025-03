Eñe de otoño

El otoño ya está en el aire, y ante esta irremediable realidad el mundo se divide en dos, los pesarosos y decaídos porque todo vuelve ... a la normalidad, y los que lo celebran. En otoño, además de los coleccionables a los quioscos, vuelven los niños a los colegios, las ofertas a los supermercados, los estrenos de cine a la cartelera y la programación al Gran Teatro de Cáceres; vuelve el afán de poner la casa a punto, me pregunto para qué, limpieza general de armarios, renovación de lámparas, colchas y mobiliario, incluso, solo para los más osados, hacer obra; vuelven los que estaban fuera y los que nunca se fueron respiran aliviados porque la ciudad recupera su pulso después de la desbandada general.

Al llegar estas fechas, a los afortunados que se fueron de vacaciones les invade la nostalgia por las vacaciones ya lejanas; a otros, la melancolía por los planes que no se realizaron o porque no salieron como esperaban. Me da por pensar que las vacaciones son una especie de trampa, una ilusión óptica de duración variable, una semana, quince días o, en el mejor de los casos, treinta, porque cuando todo acaba, acaba, y hay que volver a la vida de antes, a la normal, sea buena, mala o peor; nadie se queda en el resort del todo incluido ni en Mallorca haciendo balconing ni en el chiringuito tomando mojitos ni recorriendo el norte de Europa indefinidamente. En verano es cuando más se diferencian los ricos de los pobres, hay quienes se permiten desaparecer de la faz de la city el tiempo de estío, ni están ni se les espera, en contraposición a los que se quedan durante el tórrido verano en el mismo sitio, pisando las mismas calles y comprando la leche en la misma tienda, y encima sin el consuelo de charlar con este o con el otro porque este y el otro se han ido a Fuengirola, a Calpe o a Punta Umbría, solo unos días, sí, pero se han ido, y eso marca la diferencia. También están los socorridos pueblos. Recuerdo a un niño, actualmente es adulto y padre, que cuando lo era, niño, preguntaba desconsolado a su madre que por qué él no tenía pueblo y todos sus amigos sí. Cuando se tiene pueblo al que ir en verano, es como si a uno le tocara la lotería, y si es un pueblo del norte de Cáceres es el mismísimo gordo de Navidad: aguas cristalinas sin olor a cloro, pequeños oasis ocultos en una tierra reseca por fuera, rica en sus entrañas.

Dejemos al agua correr mientras marca su huella garganta abajo; aquí, en la ciudad, pronto, los más frioleros estarán sacando las faldillas y el brasero, y más adelante nos estaremos calentando las manos con un cucurucho de castañas de camino a los multicines o a los puestos del mercado medieval, si fuera debajo de un paraguas, mejor.

Pero antes de traspasar el umbral del prometedor otoño, celebremos mañana el día de esta región todavía desconocida para muchos, modesta, silenciosa como el agua, no vocifera. Feliz día a todos.