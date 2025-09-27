La educación en 3D

Hace días, al atravesar un paso de cebra antes de que se pusiera verde, me crucé, y eso es lo extraordinario, con una mujer en ... silla de ruedas y con un perrito en brazos; durante los segundos que quedamos atrapadas en el parterre central tuvimos tiempo para comentar nuestra absurda intrepidez, la suya, desde luego, mucho más arriesgada y temeraria; pensó que le daría tiempo a pasar, eso dijo entre risas, pero una vez lanzada a la aventura viaria comprobó que el coche, que tan lejano parecía, se le había echado encima.

Cuando comencé a escribir en este privilegiado espacio, por parte de HOY se me pidió un nombre para mi columna. Enseguida pensé en uno sencillo, pequeño, y después de varias ideas y no demasiados minutos, me decidí por Zona de paso', porque implica algo efímero, pasajero, transitorio, pero también una zona segura o franca, algo así como una zona peatonal; de hecho, si pienso en este espacio pienso en un paso de peatones por el que intento que discurran, desde mi punto de vista y sin atropellar a nadie, temas de variada índole.

Los pasos de cebra son refugios en esta era de matones, pones las noticias y aparecen tres, donde, por una vez, el más fuerte, automóvil, bus o camioneta, ha de rendirse y frenar ante el más débil, el peatón; uno de los pocos espacios en que las personas, peatones y conductores, todavía se comportan civilizadamente, con educación, mediante un gesto, una sonrisa o un gracias vocalizado. Es apaciguador que el conductor distraído que ha pisado una línea de la cebra pida disculpas juntando las manos, y conciliador encontrar la complicidad del peatón que levanta la palma abierta, pero no el puño; siempre sin infringir una norma de tráfico.

Los pasos de cebra nacieron en el Reino Unido para reducir los atropellos. Pero antes, los romanos tuvieron sus propios pasos de cebra, grandes piedras elevadas en las calzadas, que se colocaban a la distancia suficiente para que las ruedas de los carros pudieran pasar entre ellas, de modo que los conductores debían aminorar y cuadrar con gran pericia ruedas y piedras; además, en los días lluviosos los romanos podían cruzar la calzada sin mancharse de barro. El paso de cebra más famoso del mundo, con permiso del de Abbey Road, es el de Shibuya en Tokio, que forma parte del recorrido turístico.

En Islandia se han pintado pasos de cebra en 3D; crean una ilusión óptica potente que obliga a los conductores a reducir la velocidad de forma instintiva al acercarse a la zona de paso flotante, mientras el caminante tiene la sensación de ir por el aire. Ya existen estos tridimensionales pasos en otros lugares de Europa, India o, incluso, en localidades españolas, El Campillo en Huelva o Vila Real en Castellón, pintados a mano y para pacificar el tráfico de la zona. Actualmente, continúan en fase de perfeccionamiento para una futura implantación generalizada; quién sabe, puede que pronto tengamos uno en Cánovas o en la calle Londres.

En cualquier caso, la educación nunca será una ilusión óptica.