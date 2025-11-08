HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ZONA DE PASO

Dumas

Victoria Pelayo Rapado

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Sorprende que el expresidente de un país de la civilizada Europa, el francés Nicolas Sarkozy, haya entrado en prisión; creo que el lector conoce las ... razones de su encarcelamiento y no lo aburriré repitiéndolas, pero quizá desconoce el título del libro que ha elegido para acompañarle durante su encierro: 'El conde de Montecristo', de Alejandro Dumas. Cuando supe la noticia me vino a la mente la espectacular huida de su protagonista de la prisión de If; será casualidad, o no, que Sarkozy haya elegido la historia de un personaje injustamente acusado por sus adversarios políticos y encarcelado de por vida.

