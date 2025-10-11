HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ZONA DE PASO

Destino incierto

Victoria Pelayo Rapado

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hace un año por estas mismas fechas viajé a Washington y Nueva York, dos de las capitales más peligrosas, según Trump. En estas páginas conté ... parte de aquellos días inolvidables, planificados cuidadosamente. Entonces, Washington se preparaba para las inminentes elecciones con unas medidas de seguridad 'made in USA' espectaculares, a lo grande, como es todo allí. Pero aquello no impidió pasear por la avenida Pensilvania, ni caminar con seguridad hasta el viejo barrio de Georgetown, ni acercarnos a la Casa Blanca todo lo que un turista puede acercarse; la llegada o salida de Trump de su torre fortificada apenas supuso unos minutos de confusión al quedar momentáneamente cortada la Quinta Avenida. Comimos sobre el césped, atravesamos a pie el puente de Brooklyn rodeados de turistas, visitamos museos, conocimos el edificio de la ONU por dentro y paseamos por Central Park. Todo en pacífica convivencia. En ningún momento presenciamos altercado, pelea o trifulca; lo más parecido a una alteración del orden fue ver cómo cuatro armarios empotrados con uniforme sacaban a un hombre negro de Gran Central, quien se dejó hacer hasta que lo depositaron, y no suavemente, en el suelo.

