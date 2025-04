Derecho ciclopeatonal

El pasado 28 de diciembre se inauguró el carril bici que une Huelva con las marismas de Gibraleón, y más de uno pensó, visto lo ... visto, que se trataba de una inocentada.

Un carril bici, el que sea y esté donde esté, está trazado por líneas, definidas por la RAE como «una sucesión continua e indefinida de puntos». Por si queda alguna duda del trazado de esa línea, en el diccionario de sinónimos en segundo lugar figura «recta», que zanja cualquier incertidumbre.

La noticia en sí no era el carril bici, sino los comentarios de perplejidad de los usuarios, cuya extrañeza fue estímulo suficiente para escuchar atentamente hasta el final. Extrañeza, asombro, mareo, curiosidad, incomprensión, aturdimiento, alucinación, confusión o peligro. En una noticia de poco más de dos minutos, los viandantes comentaron que las misteriosas líneas les habían causado alguna de esas sensaciones; un ciclista incluso dijo haber sentido desorientación al mirarlas durante unos segundos. La Junta de Andalucía, última responsable del trazado, ha asegurado a través de sus portavoces que las líneas pretenden «enfatizar la libertad de movimiento en los ensanchamientos, y que el trazado curvo sólo trata de provocar múltiples opciones de recorrido y distintos flujos por la zona». El carril en cuestión se halla en una zona declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, cuenta con 33 kilómetros ciclopeatonales y curvilíneos, y conecta los espacios libres urbanos de Aljaraque, Gibraleón y Huelva.

En cualquier caso, el carril existe y es útil, que cada cual lo recorra como quiera, en línea recta o haciendo eses; quizá el trazado sea la excusa para calzarse las zapatillas de caminar.

Medio centenar de kilómetros ciclopeatonales tiene Cáceres, desde La Mejostilla hasta Capellanías, desde La Sierrilla hasta Aldea Moret; 51 kilómetros que bordean la ciudad como un anillo invisible conectándola de norte a sur y de este a oeste.

Diecisete rutas ciclistas recorren Europa, algunas atraviesan parte de España con parada final en Santiago de Compostela o en Cádiz, o en el vecino Sagres otra después de recorrer nuestra Ruta de la Plata.

En el polo opuesto de estas noticias leo que algunas ciudades, Elche, Valladolid, Palma o Gijón, han empezado a desmantelar el carril bici de sus calles para devolver ese espacio al coche; alegan que entorpece el tráfico generando caos automovilístico y mermando la libertad de los conductores.

El carril bici potencia el deporte y la vida saludable y, si a nadie daña, me pregunto de dónde viene ese afán por desmantelarlo; no contamina, apenas requiere mantenimiento, y, sobre todo, ya forma parte de nuestro paisaje. Sea trazado recto o curvo, bromas aparte, se trata de disponer de espacios libres de vehículos donde cualquier peatón o ciclista pueda sentirse seguro. Por más que algunos se empeñen, aún existen cosas que no son rojas ni azules, ni de derechas ni de izquierdas, son de quienes las usan, sin importar género, edad o color.

Prefiero un carril ondulante a la nada; el pacifismo ciclista al avasallador tráfico, el silencio de unas zapatillas al ruido de la circulación; prefiero el aliento de un corredor al humo de los coches.