Correlindes

La vida en un pueblo se detiene, después de una semana en el mío tengo la impresión de que todos los días son el mismo ... día, de que lo que hice ayer lo vuelvo a hacer hoy. Digo mío porque así siento a los dos pueblos donde nacieron mis padres, Muelas del Pan y Ricobayo. Las razones por las que antes pasaba los veranos en uno y ahora en otro no caben en esta columna.

La vida no transcurre a la misma velocidad que en una ciudad, ni las relaciones vecinales son iguales, ni siquiera parecidas. Una semana después de instalarme ya me he enterado de más historias que en un año entero en Cáceres donde pocas veces coincido con algún vecino en el portal.

Las calles urbanas, zonas de paso ruidosas y a menudo desapacibles, no dan pie más que a un hola o adiós sin posibilidad de continuidad. Los encuentros en una calle del pueblo se gestionan de otra forma, predisponen a la conversación, y el tipo de construcción, baja o de dos plantas, condiciona las relaciones, enriqueciéndolas a veces. La mayoría de las casas tiene un poyo o asiento de piedra junto a la puerta; la piedra, que recoge el calor durante el día, de noche, aunque suene incongruente, sirve para sentarse al fresco. Mi casa tiene una magnífica piedra que antaño fue dintel; ahora, apoyada en el suelo, caben en ella tres personas, cuatro si se apretujan.

Las calles aquí se toman, literalmente, como una prolongación de la propia casa. Es como los poyos asentados junto a cada puerta, están en la calle, sí, pero a nadie se le ocurre sentarse en ellos, a no ser, claro, que se haga con el beneplácito de su dueño en una de las muchas tertulias que se forman cuando se va el sol.

Si un agrimensor, topógrafo o perito catastral midiera paredes, calles o cortinas se encontraría con que no hay un ángulo recto en todo el pueblo. Además de panzas, barrigas o paredes redondeadas, muchas viviendas presentan una especie de apéndice o añadido posterior a la construcción pegado a la casa, una especie de adosado. En otras épocas, y no demasiado anteriores, era normal quedarse con un trozo de calle para hacer una habitación nueva si se necesitaba. Del mismo modo que en la tragedia de Shakespeare el bosque de Birnam terminaba avanzando, aquí las lindes no corren, sino vuelan. A consecuencia de estas lindes inquietas o movedizas han crecido recodos, entrantes, recovecos y rincones inverosímiles que, lejos de afear, dotan de personalidad al lugar. Los vecinos los usan como parking privado. Igual que no me sentaría en el poyo de cualquier casa, tampoco aparco mi coche en uno de esos recovecos. Pero si algún despistado deja el suyo en el recodo o entrante donde cree no molestar a nadie, a la vuelta puede encontrarse con un coche delante impidiéndole salir. Si el poyo asentado a la puerta es una prolongación de la casa, el rincón que forman dos paredes tiene dueño.

Ya no se habla de correlindes, pero haberlos, haylos.