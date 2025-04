Comenta Compartir

Un lector, Francisco José, me escribió para contarme una anécdota relacionada con ciertas costumbres tácitas que perduran en algunos pueblos, como no ocupar el asiento ... de un vecino en la iglesia, aunque sea la casa de todos. Sus palabras me recordaron una noticia que escuché este verano sobre las colas para acceder a determinada playa ¡con todas las que hay!, y me dio pie para levantar esta columna.

Formar cola, fila, guardar la vez, esperar turno, seguir el orden. Cola para la pescadería o para comprar una entrada en la taquilla del Gran Teatro de Cáceres, todavía hay gente que lo hace; para conseguir la firma de un escritor o para probarse ropa en rebajas; para entrar en un aseo público o para acceder a un monumento; para ver el cortejo nupcial o fúnebre de príncipe o rey o para que San Antón bendiga a nuestra mascota; para tocar el manto a la Virgen de la Montaña o para adquirir el último Samsung Galaxy plegable; para recabar información en los mostradores de la caótica ratonera en que se ha convertido Barajas o para vacunarnos, y no hace tanto tiempo. Quizá el lector recuerde otras ocasiones de cuántas y variadas son las veces que formamos cola. Hacer cola también es prometedor, inspirador, una forma discreta de observar. Escribir consiste, además de poseer otras cualidades, en mirar alrededor; también, en mirar dentro de uno mismo, pero para eso no hay que hacer cola. Alguien me contó que, recién llegado a Cáceres, al ir a pagar después de llenar un carro en Carrefour, se dio cuenta de que había salido de casa sin cartera. El hombre que aguardaba en la cola detrás de él, un completo desconocido, al comprender la situación sacó 50 euros del bolsillo y se los ofreció. Mi amigo, asombrado y agradecido, titubeó antes de aceptar, ofrecimiento que no pudo rechazar ante su insistencia; le pidió el teléfono y esa misma mañana le devolvió su dinero. Una amiga que compraba en una pescadería de Madrid para la cena de Nochebuena le comentó al pescadero que iba a hacer una sopa de gambones; entre las personas que esperaban turno se encontraba Belén Rueda, quien se mostró muy interesada en saber cómo se cocina la sopa. Conozco a quienes han guardado cola junto a Ángela Molina para entrar en la Filmoteca de Madrid, o junto a Eduardo Sotillos en el Museo del Traje, también en Madrid, o junto a Federico Jiménez Losantos para subir a un avión de Air Europa. Formar cola y colarse son acciones contrarias. Hacer cola para comprar, devolver algo o para obtener información puede resultar estresante si la prisa acucia porque te esperan, porque cierran o porque los zapatos aprietan. Cuando una está a punto de que le dé algo porque le ha tocado el dependiente más lento, o porque quien va delante está interrumpiendo, o quien va detrás, incordiando, suena una palabra que tiene el mismo efecto que un vendaval y basta para borrar el mal humor. Gracias. Perdón. Disculpe. Por favor. Muy amable. Usted primero. Y, además, sonríe. Y los que estamos en la cola nos contagiamos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY