Las ciudades no son para las mujeres

Desde hace unos años se viene usando el término maridaje para referirse, en principio, a fenómenos culinarios, combinar comida y vinos, pero hoy también se ... emplea para emparejar conceptos que nada tienen que ver con lo gastronómico. El cine es un ejemplo de maridaje, se atreve con cualquier tema, y, cuando el talento está presente en la dirección y en la interpretación, funciona; exactamente como pasa con la cocina si se combinan buenos productos y buena ejecución. Temas como la justicia, la guerra, el mar, un biopic sobre un cantante, un documental sobre gorilas o sobre antiguas civilizaciones forman una excelente unión con el séptimo arte. Será que a mí el cine siempre me viene bien, como un albariño a un pulpo a la gallega.

La Filmoteca de Extremadura programa en sus sedes ciclos de temática variada, literatura, educación, cine europeo, contemporáneo, festivales… Este mes ha proyectado el documental 'Ellas en la ciudad', sobre arquitectura y cine, acertada mezcla, porque ya antes otras cintas desde diferentes enfoques y perspectivas lo probaron con éxito. Aquí van algunos ejemplos de cómo una casa en Dinamarca, un hotel en Colorado, un edificio de apartamentos, una mansión en la Costa Brava, el edificio Bradbury en Los Ángeles y otros escenarios se convirtieron en ingredientes inseparables de películas míticas: 'La ventana indiscreta', 'Festen', 'The innocents', 'El resplandor', 'Calladita', 'Blade Runner', 'Reina de corazones' o 'El 47'; y cómo para el espectador permanecen vívidos en su memoria aquellos espacios cinematográficos.

A la arquitecta Reyes Gallegos le surgió la idea para el documental cuando elaboraba un estudio sobre los núcleos poblacionales nacidos alrededor de grandes ciudades como Sevilla. Recorriendo las calles de barrios como Miraflores o San Diego, y fotografiando los bloques de viviendas, se dio cuenta de que solo veía mujeres; mujeres asomadas a los balcones, tendiendo ropa, sentadas en un banco o arrastrando el carrito de la compra. Pensó que son ellas quienes sostienen las ciudades, incluso cuando las ciudades les dan la espalda. Aunque el documental se centra en el extrarradio sevillano, bien podría extrapolarse a cualquier barrio de cualquier ciudad en los años 50. La historia es vieja: mientras los hombres se ausentaban para llevar un sueldo a casa, las mujeres se quedaban con sus hijos pequeños en barrios diseñados por hombres, en un entorno masculinizado, hostil, sin posibilidad para la socialización, en espacios inhóspitos, con calles sin asfaltar y sin acerado, sin colegios, sin una triste zona verde, sin mercado, sin centro de salud ni de ocio. «Un barrio 'pelao', no tenía ni hierba», recuerda una de las protagonistas. En la actualidad, estas mujeres son mayores, abuelas, algunas ya murieron. Explica su directora que aquellos barrios nacieron como una dinámica de segregación urbana, edificios de bloques desangelados, aislados, sin transporte público. La cinta pretende ser un homenaje a esa velada y silenciosa generación de mujeres, y no solo un relato desde un punto de vista urbanístico, sino un retrato de la lucha vecinal por la propia vida.

Aquellas calles de nombres insípidos ahora llevan nombres de heroínas anónimas.