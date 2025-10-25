La ciudad ondulante

Ponerse zapatillas y salir a andar por andar es un gesto que cada día más personas practican; puede que el lector sea uno de los ... que patea la ciudad por y desde todos sus puntos cardinales y es posible que nos crucemos en alguna ruta urbana.

Caminar es bueno para el cuerpo, facilita el pensamiento si uno va solo o la conversación si camina acompañado, pero en ambas circunstancias es difícil ignorar las mutaciones del pavimento, que se agrieta, rompe, desploma, encarama, serpentea, sobresale, empina, hunde, ondula u ondea, como un mar de cemento. Unas veces son las raíces de los árboles abriéndose camino, otras, el terreno cede en algunos lugares provocando sinuosidades en las aceras. Y da igual por dónde una vaya, sea el parque del Príncipe, el barrio R-66, la avenida de Carrefour y Decathlon, el Hotel V Centenario, El Junquillo o Macondo. Y cuando no son las raíces de los árboles, son las baldosas, que se rompen y no se reponen formando desniveles de apenas unos centímetros, pero que resultan trampas mortales para los peatones. Baldosas a las que les falta un trozo y en cuyo hueco es fácil meter el pie, tropezar y caer, o con grietas, que las elevan o hunden peligrosamente, una ínfima variación es suficiente para trastabillar, o que, simplemente, no están y cuya ausencia, de apenas unos centímetros, se convierte en un peligroso socavón difícil de salvar para el incauto peatón distraído.

Hace pocos días, otra vez en un paso de peatones, me caí. El de Virgen de Guadalupe parece un tablero al que le hubieran sustraído cuadrículas, los huecos vacíos son tantos como los que están ocupados. De haberlo sabido, en lugar de cruzar en línea recta, habría empleado alguno de los movimientos del ajedrez, el del caballo, dos casillas en horizontal o vertical y una en perpendicular, o el movimiento del alfil, todo en diagonal; quizá, así, habría esquivado el hueco de la baldosa ausente. En cambio, avancé como la torre, todo de frente, no calculé el centímetro del desnivel que provocaba la losa perdida y me fui al suelo de bruces.

Es curioso que, ahora, después de mi caída, en el paso de cebra ajedrezado hayan plantado dos barreras amarillas en medio; será para poner sobre aviso al peatón distraído que vaya a cruzar mirando al cielo.

En el caso de las raíces que levantan aceras y pavimentos, tal vez en la plantación inicial no se tuvo en cuenta el crecimiento de plantas y árboles, cuyas raíces buscan agua y oxígeno con tanta fuerza que levantan los parches hormigonados que tratan de contenerlas: nada es más fuerte que la naturaleza, bien lo sabe el hombre.

Desconozco si el lector, en el caso de que sea un paseante empedernido, es de los que va mirando al cielo o si, por el contrario, va pendiente de lo que hay bajo sus pies. Sea como sea, si me permite un consejo, le pido que deje las alturas para momentos sedentes y se concentre en el suelo, lo que hoy es llano, puede que mañana ondule.