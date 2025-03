La ciudad horizontal

Desde las tumbas gemelas de John F. Kennedy y Jackie hasta el monumento a Lincoln, en Washington, hay una línea invisible, línea infinita que une ... pasado y presente, y proporciona a la ciudad una elegante horizontalidad. Las tumbas, situadas en una colina verde de Arlington, y el monumento están separados por el puente de Arlington, que cruza el río Potomac; más allá, el Obelisco y el Capitolio, que marcan los límites de National Mall, una inmensa explanada para recorrer a pie, despacio, escenario de actividades públicas y de grandes manifestaciones, pero también un parque donde sentarse en la hierba a charlar o a descansar. El Mall está tomado por las ardillas, corren por el césped, se suben a los árboles, se acercan a los paseantes en busca de frutos secos, y cuando lo consiguen comen con avidez, y con la misma rapidez se alejan en busca de otro turista, de otra diversión.

Puede que entre los miles de personas que visitan diariamente el cementerio de Arlington alguno tenga un familiar allí enterrado porque el lugar es principalmente turístico, nadie lleva flores, ninguna tumba las tiene, excepto la del soldado desconocido, que luce una corona. Allí, cuando el sargento anunció que comenzaba el protocolario cambio de guardia, todos los presentes nos pusimos en pie y un silencio atronador, interrumpido solo por el tráfico aéreo, cayó sobre nosotros. Una ceremonia cien por cien 'made in USA', pero recibida por los turistas con admiración y respeto, porque la emoción se palpaba en el ambiente.

La proximidad de las elecciones, en los días de mi visita, sería el motivo de tanta seguridad en los alrededores de la Casablanca, literalmente fortificada; después, quizá sea el inminente cambio de inquilino el motivo de tanto blindaje; lo que no cambiará son los tiradores del tejado, inmutables a cualquier muda.

Si tuviera que definir la ciudad con una palabra, esta sería elegancia. Según el diccionario, elegancia viene del latín, «eligere», que significa escoger, elegir. Si en las personas el porte o la manera de comportarse determina que alguien es elegante, Washington lo es por su serena arquitectura, interminable y horizontal, por la sobriedad en el trazado de las calles, por la apabullante calma que transmiten sus monumentos. Calma también presente en sus acogedores locales, como la terraza que por casualidad elegimos en la Avenida Pensilvania para almorzar, una discreta peña madridista con las paredes forradas de camisetas blancas.

No quería irme de Washington sin visitar el escenario de una de mis películas preferidas, 'El exorcista', y con mi único par de zapatos llegué hasta el barrio de Georgetown, allí subí y bajé por las famosas escaleras, y me fotografié delante de la casa donde todo sucede; en la valla, un cartel le recuerda al turista entrometido que debe mantenerse alejado: Keep out. Muchos turistas cinéfilos han tenido la misma idea que yo, suben y bajan por las escaleras haciéndose selfis con gran peligro para su integridad, porque los viejos peldaños son empinados, al tiempo que gritan alguna de las míticas frases: «¡Mira lo que ha hecho la cochina de tu hija!», «¡Desconfía del cura!».