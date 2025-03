Si quisiera contar las veces que he visto a protagonistas de películas, héroes o villanos, entrar en una tienda, en sentido amplio, y trapichear con ... la persona que está al otro lado del mostrador para adquirir un arma, pierdo la cuenta. Incontables veces para una amante del séptimo arte.

Hace unos días entré en la ferretería de mi barrio, había clientes delante y me tocó esperar; mientras, vi que a mi lado estaba sucediendo una escena como la que acabo de describir en el párrafo anterior. No era una película ni había actores, sólo eran el dependiente y un cliente, ni héroe ni villano; tampoco trapicheaban, estaban a punto de cerrar la venta o la compra de un arma, depende de la perspectiva de cada cual, a cambio de un precio justo y legal, supongo.

El dependiente le explicaba al cliente las excelencias del arma, mi conocimiento del tema proviene exclusivamente del cine, y esta tenía el cañón largo. El cliente también se interesó por una mira telescópica y, ante su expectación y mi estupor, el empleado abrió un expositor del que extrajo una mira, la ajustó en su lugar exacto con dos movimientos precisos y un clic. Acto seguido el cliente la cogió y se la llevó al hombro; comprobaba la mira, bajaba el arma y la contemplaba entusiasmado, así, una y otra vez. Finalmente dijo que la compraba, la etiqueta marcaba 270 euros, no sé si eso es barato o caro, supongo que las características del arma bien lo valían; también compró la mira, pero de este accesorio no supe el precio.

He entrado muchas veces en esa ferretería, es un buen establecimiento, bien surtido y bien atendido, y, además, es la ferretería más cercana a mi casa, por eso compro en ella alcayatas, bombillas o una fregona.

Estaba tan sorprendida de la inusual mercancía expuesta en el mostrador que, más tarde, no pude evitar preguntar si siempre se habían vendido armas allí. El empleado me dijo que desde hacía un par de años, también me aseguró que aquella, en concreto, era de aire comprimido y que no valía para matar a una persona. Palabra arriba palabra abajo, esas fueron las suyas. Y para quitar hierro dijo con orgullo que cada vez nos parecíamos más a los americanos. Estados Unidos no es, desde luego, un país ejemplar por el uso y consumo que hacen de las armas, un país donde cualquiera tiene una.

Puede que las ferreterías lleven tiempo vendiéndolas, de aire comprimido desde luego, pero no imaginaba que ahora pudieran adquirirse en el mismo establecimiento donde compro bisagras o una manguera. Me inquieta que una ferretería, la de mi barrio o cualquier otra, venda indistintamente una caña de pescar o un arma de aire comprimido, no vale para matar a una persona, pero se parece bastante a las que se ven en el cine.

Para describir un disparo escribiría bang bang. La versión de 'Bang bang' interpretada por Nancy Sinatra la utilizó Tarantino en 'Kill Bill', película de culto y maravillosamente sangrienta. Fuera del cine, la sangre huele a sangre, un disparo suena a terror.