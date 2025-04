Banco con vistas

El que tiene perro sabe de qué forma condiciona la vida de los dueños: horarios, paseos, la casa, el coche y hasta la elección de ... las vacaciones. Hace más de treinta años vine a vivir a Cáceres, pero ha sido el perro el que me ha mostrado rincones y lugares que antes ignoraba que existían. Me muevo por la ciudad en función de él, a qué sitios puedo ir y a cuáles no, y de la climatología; si es invierno doy el paseo por lugares que el verano hace imposibles, y cuando llega el calor no sé a dónde ir.

Este pasado junio ha sido atípico, fresco y tormentoso, con olor a tierra mojada y paseantes con paraguas; este junio, que no anunciaba verano, y Cáceres, que lucía como una ciudad del norte, me han encaminado por rutas solo practicables en invierno, y he frecuentado muchas tardes el recinto canino del Parque del Príncipe. Espacio que no suelo pisar porque siempre está demasiado concurrido y mi perro tiene un recio carácter solitario; así, he disfrutado del recinto en exclusiva, mejor dicho, lo ha disfrutado el can, que solo necesita una pelota para saltar de felicidad.

Como he pasado bastantes ratos allí, mientras el perro persigue la pelota como si tuviera vida propia, me siento en un banco y me dejo llevar. He tenido tiempo de contemplar la panorámica desde aquella solitaria atalaya, una postal que ya he visto muchas veces, aunque con colores de invierno. En primer plano, los árboles del parque. Una inmensa y tupida arboleda de distintos verdes, amarillos y morados, con su variedad de copas, alargadas, redondeadas, cónicas o de sombrilla, no permiten al ojo ver lo que hay debajo; solo el que lo ha paseado sabe la ubicación exacta del canal en cascada, del auditorio, de las esculturas, de las pasarelas de madera o de los senderos ocultos. Desde mi posición el ojo me engaña y sufro un espejismo, porque creo ver que los edificios de Hernán Cortés y La Madrila brotan de los propios árboles, como si un prestidigitador los hiciera surgir mágicamente de las copas elevándolos hasta el cielo.

Por allí suele haber jóvenes practicando calistenia y adolescentes jugando a vóley playa en las instalaciones junto a la entrada, algún ciclista solitario y parejas bronceándose sobre la hierba. Me vienen a la memoria imágenes de películas rodadas en Central Park, escenario de tantas historias y que, como miles de espectadores, conozco a través del cine: 'Tienes un email', 'Cuando Harry encontró a Sally', 'Love Story', o cualquier filme de Woody Allen que, por encima de todo, está enamorado de Nueva York.

Pensará el lector que ando muy sobrada de imaginación, ¡comparar el parque cacereño con el neoyorquino! Pero lo invito a que se dé un paseo hasta allí y contemple la ciudad desde ese punto, donde los edificios parecen más altos y el parque más grande. Es cierto que la fantasía me desborda, pero en esta ocasión ha bastado entrecerrar los ojos para ver rascacielos. Sería la hora, inusitada, algo de imaginación y un lugar tranquilo.