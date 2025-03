Amarillo es

Formo parte de la cifra récord batida en las pasadas elecciones que ha votado por correo. En mi caso funcionó como un reloj, es más, ... el cartero se me adelantó por un día en la dirección señalada para recibir la documentación y tuvo que volver al día siguiente. No he sufrido esperas, colas o retrasos, ni hube de apurar la ampliación del plazo para entregar el voto en la oficina elegida.

Este año votar ha sido vital, como las propias vacaciones veraniegas, las colas de Correos sólo eran comparables a las formadas por los frikis de la tecnología cuando aguardan horas pacientemente para adquirir un teléfono de última generación, bajo temperaturas heladoras o abrasadoras; o a las colas, no de horas, sino de días que esperan los fans de Rosalía, los Rolling, Beyoncé o Madonna.

Este julio las vacaciones estaban a la vuelta de la esquina de cualquier estafeta de Correos, ha sido el kilómetro cero para más de dos millones de personas, punto de partida desde cualquier oficina amarilla a cualquier parte. Objeto de un protagonismo inusitado, ha estado presente en todos los telediarios, en boca de unos y de otros, aunque mejor habría sido que algunos se hubieran abstenido de opinar.

Desde dentro ha vivido Álvaro, funcionario de Correos y con el que me unen vínculos familiares, numerosas anécdotas sucedidas en la zona rural del norte de Extremadura donde presta servicio. Desde la negativa de un vecino a mostrarle el DNI porque lo ve a diario y 'de sobra sabe quién es', hasta el vecino que daba por hecho que todos los empleados de la oficina eran del mismo partido. Hubo otro que equiparó solicitar el voto por correo con una especie de autorización, no tenía claro para qué o quién, o incluso con una justificación; y otro que llegó muy enfadado exigiendo saber dónde estaba su voto. No faltó la pareja que se presentó en la oficina con los sobres del Congreso y del Senado pretendiendo votar allí: habían tirado a la basura el certificado que se adjunta junto a la documentación para validar el voto.

Estas anécdotas tan graciosas, que quizá hagan reír al lector, a Álvaro, funcionario y héroe de Correos, le han producido una enorme tristeza, y dolor las declaraciones de quien fue presidente de Correos sobre la transparencia o buen funcionamiento de la entidad, duda o desconfianza que incluye también, y por extensión, a sus empleados.

Volviendo al voto, deposité el mío un miércoles en la oficina de un pueblo con mar donde dicen que Sabina se inspiró para componer 'Y nos dieron las diez', sin colas y sin que me dieran las diez, las once, las doce o las tres. No me pasa como al vecino de Álvaro, no albergo dudas de que mi voto llegó a su destino gracias a la labor de los funcionarios de Correos, de Cáceres primero y de Pontedeume después.

Pasado el 23-J, algunos se irán con su música a otra parte, como Sabina no, ¡más quisieran!, y otros…, de aquí a cuatro años, o a cuatro meses, pues eso, a saber.