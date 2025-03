Abracadabra

Estos días pasados he probado muchas sillas distintas en diferentes lugares. Sillas cómodas, confortables, rígidas, de asiento blando, duro, con reposabrazos, de madera, de cuero; ... algún sofá también. Pero por fin me siento en mi sillón y abro mi ordenador, echaba de menos la sensación de encantamiento que me provoca navegar desde mi asiento volante, el momento en que dejo de oír el ruido externo y sólo escucho las voces que hablan dentro de mi cabeza. Como digo, echaba de menos mi sillón, mi mesa, la habitación donde escribo, mi rutina y mi paz, porque esto de las presentaciones desconcentra a la vez que distrae.

«Presentación: Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien». Presentar un libro implica que amigos, compañeros, extraños o conocidos se congreguen en derredor. Hay ausencias inexplicables, que desordenan, y hay presencias inesperadas, o previsibles, que reconfortan; haya quien haya enfrente, están ahí por ti, para escuchar qué dices, cómo lo dices, qué palabras empleas o cómo modulas la voz. Y claro, has de estar a la altura, una altura que a algunos nos resulta vertiginosa, aunque estés en el mismo plano que el que escucha, aunque la mesa y la silla en la que te sientas estén elevadas sólo a un palmo del resto.

A veces, y no sé por qué, es un misterio, estoy cómoda, me siento como en casa, entonces me lanzo a hablar, relajada, distendida, dicharachera, incluso. Otras veces no me siento a gusto, y me contraigo, retraigo, hasta me quedo en blanco. El porqué de esa reacción negativa me asalta de repente, puede ser cualquier insignificancia, que haga mucho calor y empiece a sudar o que me quede fría, que el ruido exterior me distraiga o que el silencio me abrume, o cualquier otra nimiedad que me desconcentre…, y necesito poco para eso.

Lo más bonito de estas presentaciones es cuando alguien que ya ha leído el libro pregunta detalles muy concretos: por un nombre, por la inspiración, por el final; o quiere saber si hay intencionalidad en determinado contenido, o te descubre algo que ni siquiera sabías que estaba ahí; curiosidades, al fin y al cabo, de los lectores.

Presentar es necesario porque es la forma de dar a conocer un libro, a no ser, claro, que quien presente sea un dios literario que no necesita trompetas ni clarines para abrirse paso en este mundo donde son más los que escriben que los que leen.

Decía que es necesario porque una escribe para los lectores, aunque durante el propio proceso de la escritura se escriba para uno mismo, que es mi caso; pero hay un momento, cuando lo que se quería escribir ya está escrito, en que eres consciente de que lo escrito será leído, o no, valorado o desdeñado, aplaudido por unos y criticado por otros; a alguien le gustará, a alguien le aburrirá, puede que alguno no lo entienda, que no me entiendan…

En cualquier caso, los lectores tienen la última palabra, con sus lecturas aportan detalles, interpretan, descubren y, por arte de magia, multiplican el libro por tantas lecturas como lectores.