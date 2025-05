Comenta Compartir

No sé si el lector será de los que franquean la puerta sin preguntar y sin echar una ojeada por la mirilla o, por el ... contrario, de los que no abren a desconocidos. El timo puerta a puerta siempre existió, y las calamidades, que no han faltado, han renovado el ingenio de los artistas timadores. Desde la vieja estampita hasta el kit de prueba del coronavirus, la venta de bombillas LED o encuestas que encubren ventas, productos milagrosos, premios falsos, pulseritas de la suerte, fingidos enamoramientos… En fin, el mercado es amplio.

Y la imaginación de los que no se dedican a otra cosa, también. El otro día me contaron una historia que olía a timo, robo o algo incluso peor; historia que no es cuento, tampoco Rita la cantaora ni Antoñita la fantástica quien lo vivió, solo una persona normal, alguien de fiar que convive pacíficamente en su comunidad de vecinos, un edificio situado en una céntrica calle de Badajoz. La persona en cuestión esperaba un paquete, como cientos o miles de compradores online que esperan cientos o miles de paquetes que son repartidos a diario. Cuando llamaron a su casa pensó que el repartidor había llegado y, al asomarse por la mirilla, pudo comprobar que el joven al otro lado de la puerta llevaba un objeto en la mano; objeto que ella quiso identificar con el paquete que esperaba. Confiada, abrió para encontrarse de frente con un muchacho de veintitantos años y comprobar que lo que sujetaba era una cinta de vídeo, sí, sí, de aquellas que todavía muchos nostálgicos guardamos como si fueran joyas, sin saber bien por qué o para qué, porque, algunos por lo menos, ya no conservamos el aparato para reproducirlas. Sin saludos ni preámbulos el joven le dijo que venía a jugar con su hijo y ella respondió que no tenía hijos en edad de juegos, pero que, probablemente, habría confundido su piso con el de arriba, donde viven niños. A partir de ese momento, ante el estupor de mi heroína, el joven comenzó a pronunciar frases disparatadas que remató con una proposición que asustó a su interlocutora: –¿Quieres follar?, al tiempo que la tomaba del brazo. Ella reaccionó con un empujón para separarlo y con gritos, a los que acudieron algunos vecinos, que irrumpieron alarmados en el rellano provocando la huida del joven comprometedor. En ese portal, siguiendo con la historia, hay una cámara de seguridad que no ha servido para la posible identificación del muchacho de la cinta porque el cable había sido roído por las ratas; esperemos que ya lo hayan reparado. Las reacciones de los vecinos y el suceso en sí darían para mucho más que este espacio, pero he querido contarlo aquí por si la historia resulta de utilidad a los que suelen abrir sin preguntar y prefieren, a partir de ahora, asegurarse de quién está al otro lado de la puerta. Además, un periódico es más serio que cualquier relato o cuento, así que aquí lo dejo, en manos del sabio lector, que sabrá cómo etiquetarlo: artículo, crónica, aventura, testimonio o lo que sea.

