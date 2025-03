Victoria judicial de Trump

Comenta Compartir

La sentencia del Supremo de Estados Unidos que permite a Donald Trump presentarse a las primarias republicanas de hoy en Colorado, coincidentes con el Supermartes, ... allana un ya de por sí despejado camino para su nominación como candidato. La unanimidad del tribunal al establecer que no le es aplicable una enmienda constitucional que prevé la inhabilitación por insurrección –en referencia al asalto al Capitolio– refuerza un fallo con enorme carga política y aplicable a otros Estados en un país fracturado por el peligroso auge del populismo antisistema que representa el expresidente. En un tic típico de ese modelo, el magnate que ha mostrado un profundo desprecio por las instituciones que no controla, despreciado el veredicto de las urnas e intentado subvertir los principios de la democracia habló ayer de «una gran victoria de EE UU» confundiendo al país con su propia persona. Trump aventaja también en los sondeos a Joe Biden, su más que probable contrincante en las elecciones del 5 de noviembre. El problema no es solo un aspirante tan atribiliario con múltiples frentes judiciales, sino que millones de estadounidenses estén dispuestos a situarlo de nuevo al frente de la mayor potencia mundial.

Opinión HOY