Comenta Compartir

Se está preparando un libro de homenaje a un historiador y escritor cacereño que en todos sus libros y charlas se empeña en ser el ... contrapunto acompasado y disidente de lo que ha ocurrido. Se trata de Víctor Chamorro y agradezco a Rafaela Villalobos que me haya invitado a participar en él, aunque reconozco que aparte de poder hacer referencia al diálogo de las ideas por su labor como uno de los más ilustres escritores extremeños contemporáneos, mi relación con él ha sido escasa. Hemos hablado un par de veces y una fue en la sede anterior del Ateneo de Cáceres. Allí descubrimos algunos paralelismos curiosos como, por ejemplo, que ambos tenemos gran cantidad de cuadernos diarios, que iniciamos nuestro trabajo de profesores en un colegio homologado municipal, él en Hervás y yo, en Logrosán, y tampoco puedo olvidar que en cierta ocasión alguien me llamó «poeta hurdano» y ante mi sorpresa me informó de que así me consideraba Víctor Chamorro en no sé qué libro, comentando un poema mío titulado Hurdes, escrito con otros trabajos para la revista del monasterio de Guadalupe. Debió ser el primer elogio literario recibido por unos versos que aún recuerdo como de denuncia.

A estas pinceladas anecdóticas, entrañables y amigables como la vida misma, solo me queda añadir lo que anunciaba al principio respecto a la consideración del papel intelectual que como profesor, historiador, novelista y escritor de artículos ha venido desarrollando Víctor. Alguien dirá que exagero, pero el poema 'hurdano' lo escribí al leer La Fantasía heroica de Pedro de Lorenzo que me impresionó, pero también me emocionó entonces, y me impulsa ahora a un lenguaje reivindicativo y algo feroz, la lectura de esa otra «fantasía heroica», la contada por Víctor en su Historia de Extremadura y en sus novelas. Lo siento, pero es verdad, aunque tenga algo de paradoja y contradicción: me gustan Pizarro, Cortés y también la Virgen de Guadalupe, pero el 25 de Marzo del 36 precisa un espacio en los papeles y en el corazón como siempre ha querido Víctor, ocupado en esa tarea impagable de Pepito Grillo de Extremadura que nos propone ser de otra manera y cantar otras canciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY