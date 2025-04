Comenta Compartir

El reciente repunte de robos con violencia que hemos vivido en Badajoz tiene a la ciudad preocupada, y con razón. No es normal que una ... ciudad normalmente tranquila experimente sacudidas de esta índole; no obstante creemos que si no es normal, es lógico. Lo que pudiera parecer una salida de tono se comprende mejor si recordamos un dato fundamental: a los atracadores los han detenido en el Casco Antiguo. El refugio y santuario del delito en Badajoz está en el centro, lo que es un secreto a voces.

Sí, amigos, vecinos, de Badajoz: los gravísimos problemas que padece el barrio antiguo no solamente repercuten en nosotros, los vecinos, sino en toda la ciudad. Las ruinas, los solares, la dejadez generalizada de las administraciones con nuestro casco se están cobrando su crecida factura. Llevamos treinta años gritando que este barrio no puede seguir viendo como día a día comportamientos incívicos que serían inadmisibles en cualquier barrio se admiten como cosa normal en el nuestro: basuras en medio de la calle, obras ilegales, tráfico de estupefacientes, muebles tirados por cualquier lado, coches que bloquean calles día y noche... la lista es interminable. Hartos y cansados como estamos de esto, las asociaciones que formamos Proccab, conscientes del rápido deterioro que sufre el barrio desde hace unos años –en todos los aspectos– hemos decidido exigir a las administraciones, en particular al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno, que pongan en marcha cuatro medidas básicas, a saber: –Elaboración por parte del municipio de un catálogo de ruinas y solares, como le obliga la ley vigente, con vistas a que los propietarios mantengan sus propiedades e condiciones de habitabilidad, ornato y salubridad, así como de la normativa sancionadora pertinente, de tal modo que el Casco Antiguo deje de ser santuario de criminales. –Incremento de las plantillas de policía, tanto local como nacional, y colaboración entre ambas a todos los niveles ;la escasez de efectivos de policía en Badajoz es pública y notoria, y urge solucionarla. –Aumento de las plazas de aparcamiento en el centro, dado que hemos perdido unas mil en los últimos años, para que sirvan de aparcamiento disuasorio y estimulen el comercio y hostelería del centro. –Establecimiento de un canal de comunicación entre administraciones y los colectivos aquí representados, con el fin de proponer soluciones a los problemas más urgentes, así como sugerencias. Podríamos seguir hasta el infinito con casos tan sangrantes como el del Hospital Provincial, que ya debería alojar el centro de salud de'Los Pinos' en ruinas y la Escuela Oficial de Idiomas, o el penoso estado de la Alcazaba más grande de Europa. En todo caso, nuestras asociaciones llevan proponiendo soluciones durante treinta años sin que parezcamos llegar a nada; esto, por tanto, no da más de sí, y es la hora de que la clase política dé soluciones a los problemas que son urgentes y acuciantes. Necesitamos y exigimos de Ayuntamiento, Delegación del Gobierno, Junta de Extremadura y Diputación que actúen. A tal efecto, hemos comenzado pidiendo reuniones a Ayuntamiento y Delegación para que comencemos con las tres «P»: planes, presupuestos y personal. Ya hemos propuesto hasta la saciedad, y es la hora de la política. Para terminar, queremos dejar bien alto y claro que somos personas activas, propositivas y comprometidas que llevamos años poniendo propuestas sobre la mesa que caen en saco roto: se nos ha acabado ya, señores políticos, la última «P» la paciencia. Se acabó. Pónganse en marcha ya.

