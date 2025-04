Mientras me hago mayor

Comenta Compartir

Ya no sé si es que pierdo la memoria, me vuelvo tonto o estoy cada vez más gilipollas, y los extremeños creo que deben pensar ... lo mismo, después de 40 años de tonterías, chorradas, payasadas y mentiras oídas de cada uno de los gobernantes y políticos de esta comunidad. Hace unos días leí algo que me dejó KO, como diría un boxeador, cuando la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dijo que en un año el PP le ha dado la vuelta a Extremadura. Y claro, me pongo a pensar y veo: tenemos una sanidad estupenda; se han acabado las listas de espera; hay puestos de trabajo para todos; la mejor educación; buenos salario; las carreteras arregladas; autovía Cáceres-Badajoz; la Badajoz-Zafra empezada; las empresas creciendo; el AVE llegará a final de año; los políticos extremeños son un ejemplo para todos en su trabajo y en su pensamiento...

Recordemos que cuando Guillermo Fernández Vara se fue Extremadura estaba en el puesto final de las comunidades españolas. Y con María Guardiola seguimos en el mismo sitio, los primeros por la cola. Así que no voy a escribir mucho más, solo voy a preguntar de qué cuento ha salido Guardiola para hacer estás declaraciones. Señora Guardiola, cuando se acueste debe usted soñar maravillas, lo peor de esto es que luego se despierta volvemos a lo mismo, mentiras y más mentiras, es el pan nuestro de cada día, y lo bueno es que a lo mejor hasta se lo cree.

