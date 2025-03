Las esperas en la sanidad pública

Comenta Compartir

Desde que María Guardiola gobierna Extremadura parece que hemos ido hacia atrás, sobre todo en sanidad pública. Señora Guardiola, pida usted información a los distintos ... centros y se enterará de la rapidez que tienen en atender a los pacientes. Si mal la dejó Guillermo Fernández Vara, peor la está poniendo usted. Solo de ver esta espera, ya me sube la diabetes y, desde luego, la culpa la tienen Guardiola por un lado y Sánchez por otro. El 12 de marzo pedí una cita presencial a mi médico de cabecera en el centro de salud de La Paz, y me la dieron para el 24 de marzo, doce días después. Sé que mi médicono es el culpable de tener casi 2.000 pacientes, la culpa es de los anteriores gobernantes y de los de ahora. Parece que el cambio solo es un nuevo personaje que sustituye a otro en las fotos, en las que Guardiola sale tan risueña. Todo en Extremadura huele a mentira, y así seguiremos muchos años porque los dirigentes no buscan soluciones a la sanidad pública y, mientras, apoyan y subvencionan a la privada... Las urgencias teníamos que saturarlas todos los extremeños por las tardes a ver si nos dan soluciones. Supongo que si Guardiola tiene que ir a un médico no tendrá que pedir cita ni esperar, y si no se va a la privada, que allí le agradecerán todos los apoyos que les da. Y yo a esperar 12 días a que me toque, si es grave las palmo si es leve se quita todo solo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora