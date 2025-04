Amnistía para el campo

Comenta Compartir

¿Alguien me podría explicar cómo es posible que agricultores extremeños se reúnan haciendo una tractorada con un delincuente catalán llamado Puigdemont?, ¿cámo es posible ... que en Extremadura aún queden personas que piensen que un catalán huido de la justicia puede solucionar el problema del campo extremeño?, cuando realmente con sus siete votos lo único que ha conseguido no es ayudarnos sino fastidiarnos más para que tengamos que contribuir a pagar parte de la deuda catalana que se han gastado en oficinas en el extranjero para vender sus productos, y que yo sepa no han contado con los extremeños para nada. Ese delincuente independentista nunca ha querido a Extremadura ni a los extremeños y debe de estar riéndose a destajo de los cuatro extremeños que han ido a pedirle ayuda. Dan ganas de decir un disparate a estos señores «extremeños» que se paran a contar sus problemas y a hacerse una foto para el recuerdo con un delincuente y además independentista catalán. Señores extremeños, a lo mejor si se hubiesen quedado contándoles sus penas y sus problemas a los presos en la cárcel de Badajoz hubiesen conseguido más que contadoselos a Puigdemont, ya que lo único que pueden conseguir es que cuando hable con su amigo Pedro Sánchez, le pida mucho más de lo que le han pedido. ¿Quién será el genio de esta idea?

