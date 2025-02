El viaje al centro de Yolanda Díaz

La imagen de Yolanda Díaz hablando amistosamente con el Papa es poderosa. La vicepresidenta del Gobierno de España, militante comunista, reunida con el líder ... de la Iglesia católica; una de las pocas figuras con reconocimiento mundial. Todo el mundo quiere hacerse una foto con el Pontífice.

El hecho de que la entrevista fuera solicitada por la vicepresidenta y no formara parte de una obligación institucional le da todavía más significado: Yolanda Díaz quería hacerse esa foto con Francisco. ¿Con qué objetivo? El más evidente es que quiere ensanchar su territorio mucho más del estrechísimo espacio que hoy le queda al comunismo y, también, a Podemos.

Díaz ha dado en los dos años que lleva en el Gobierno un rapidísimo giro hacia el centro, y su petición de audiencia al Papa entra dentro de esa estrategia. A la operación se le pueden ver tintes de oportunismo, pero díganme ustedes qué político de hoy no es oportunista.

Lo que parece evidente es que Yolanda Díaz, aunque provenga del PCE y haya llegado al Gobierno aupada por el pacto de Pedro Sánchez con Podemos tiene un perfil mucho menos doctrinario que el resto de los líderes de UP. Ni su lenguaje ni su estilo tienen nada que ver con el de Iglesias. Mientras las ministras Irene Montero y Ione Belarra se esfuerzan cada día por espantar al votante de izquierdas con soflamas doctrinarias, Díaz presume de llevarse bien con el presidente de la patronal e incluso alcanza acuerdos con él. Sabe que el recorrido electoral de esa izquierda intolerante y eternamente enfadada es muy limitado y no quiere compartir destino con ella.

Por eso habla de proyectos transversales y evita ir riñendo a quienes se salen de la ortodoxia. Díaz no quiere formar parte de esa neoizquierda incapaz de abrir los ojos y ver que si hay obreros que votan a Vox no es porque sean reencarnaciones de Franco sino porque no se sienten representados por esa izquierda se ha quedado esclerótica. Algo estará haciendo mal esta.

Incluso en su estilo personal difiere del código de vestir más podemita. Ella misma se ha encargado de revelar en una entrevista que le encantan los zapatos y que tiene pares por decenas, una afirmación que será anatema para la izquierda monjil.

¿Tendrá éxito Yolanda Díaz en este viaje hacia el centro como le pronostica el gurú Redondo, que ya la sitúa en La Moncloa? Eso es mucho decir. Para empezar, la vicepresidenta tiene una desventaja notable frente a Pedro Sánchez y cualquier otro candidato del PSOE. No tiene partido. Podemos se deshilacha, se divide en mil pequeñas facciones, y no está escrito que Díaz sea capaz de gobernar tantos egos y sensibilidades como orbitan en la galaxia de UP. Y sin partido no hay votantes suficientes, por muy socialdemócrata que sea uno y muchas visitas que se le hagan al Papa.

Es difícil que Yolanda Díaz se convierta en la primera mujer presidenta de España pero es indudable que su trayectoria es quizá la más interesante del gobierno. Al contrario que otros ministros, no se ha quemado, sino que va al alza. Con su perfil dialogante, con olfato, ambiciosa pero flexible. Sabiendo medir los tiempos… Oportunista (u oportuna, quién sabe). Pero ¿qué otra cosa es un político? No la pierdan de vista.