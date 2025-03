El viaje en 'la Cachonda'

Comenta Compartir

Ese tren con más gente que sitio, hasta dónde llegarán los disparates del tren en Extremadura, me ha recordado nuestra entrañable 'Cachonda', que así le ... pusimos al autobús de la empresa Caballero-Quevedo que cubría la línea Badajoz-Cáceres y viceversa. En Badajoz los billetes se compraban en una casa, más bien una habitación, en la calle del Río. El autobús, en el baluarte cerca de Las Casas Baratas, que estaba lloviendo, pues eso. La estación de Cáceres, aparte de sucísima, era de un diseño perfecto, una nave central con las taquillas, un bar y un acceso a las dársenas muy cómodo. Por megafonía anunciaban: «Dentro de breves momentos, daremos salida a la expedición con destino a Badajoz». Lo de «expedición» puede parecer exagerado, pero allí dentro podía pasar de todo. Con dos pueblos en medio, Puebla de Obando y La Roca de la Sierra, en un viaje contamos 17 paradas. Muchos viajeros se bajaban en la entrada de una finca e incluso había gente que esperaba en la carretera. Decíamos que paraba en cada encina. El problema, y es en lo que se parecía a ese tren con la gente en el suelo, venía con las vacaciones. Muchos estudiantes y viajeros habituales que no llegaban a Badajoz, luego el autobús llegaría vacío. Nos remetían sin billete ni asiento, de pie o en la escalerilla, quien tuviera la suerte de pillarla. ¡Agacharse, que vienen los de tráfico!, gritaba el revisor y todos cuerpo a tierra. Después nos íbamos sentando y pagábamos el billete. Cuando el asunto se desbordaba, en Cáceres no se quedaba nadie. Sacaban un autobús que parecía del período de entreguerras, con morro, oxidado y asientos de madera. Me hubiera encantado viajar en él. Pero la historia se repite, y lo vemos día sí, día no, con el Alvia de nuestros pecados.

