Para este viaje...

El trazado del ferrocarril por Extremadura, históricamente, siempre fue polémico y creó grandes tensiones entre ambas provincias. Ya en 1885 los gobiernos de España y ... Portugal acuerdan que la línea de ferrocarril entre Madrid y Lisboa pase por Ciudad Real, Mérida y Badajoz. Esta decisión dio lugar a grandes tensiones y enfrentamientos entre parlamentarios de ambas provincias que lo extendieron a los ciudadanos. Finalmente las Cortes aprueban la 'línea del Guadiana' fundamentalmente por estar ya en construcción el ferrocarril hasta Ciudad Real. La historia se ha repetido 135 años más tarde.

En el año 1991 los miembros de la Comisión de Transportes y Obras Públicas del Senado conocimos, en la visita a la factoría de Alstom en La Rochelle (Francia), donde se estaban construyendo los coches de viajeros del AVE Madrid-Sevilla, el acuerdo de la Comunidad Europea de subvencionar la conexión con alta velocidad de todas las capitales de los estados miembros. De ello recibimos la oportuna documentación relativa al AVE de Sevilla y de la línea Madrid-Lisboa. El díptico al efecto reflejaba que el recorrido de la futura línea Madrid-Lisboa, con los mismos razonamientos que en siglo XIX, debía ir por Badajoz y con conexión en Brazatortas.

Qué justificaba este trazado. Primero, el trazado de Madrid a Brazatortas había concluido por el paso del AVE a Sevilla lo que facilitaba la conexión para Badajoz-Lisboa, con 268 kilómetros, de obra nueva. Segundo, el recorrido por la 'línea del Guadiana' y La Serena discurría por zonas más o menos llanas y solo el correspondiente al Valle de Alcudia (de Cabeza del Buey a Brazatortas) sería el tramo relativamente accidentado.

En noviembre de 2003, José María Aznar y Durao Barroso, en la XIX Cumbre/Cimeira Hispano-Portuguesa de Figueira da Foz, introducen cuatro pasos para unir Portugal y España: Oporto-Vigo; Aveiro-Salamanca; Lisboa-Elvas/Badajoz, Faro-Huelva. Sin duda era un acuerdo más político que real pues, ante la presión portuguesa sobre su presidente, con un «café para todos» se salvó la conexión Lisboa-Madrid por Badajoz.

Quedaba definida la conexión Lisboa-Madrid por Badajoz que contaría con una estación internacional de viajeros y otra para mercancías en el lugar donde hoy se sitúa la Plataforma Logística, que es el punto de entrada a Portugal, para ello sería necesario crear la conexión desde las proximidades de Novelda a la estación internacional bordeando las Cuestas de Orinaza evitando el embolsamiento de la actual estación.

Finalmente quedaba por determinar si el trazado iría por Brazatortas o por Cáceres. En la Cumbre Ibérica también se trato del recorrido por Extremadura y en este debate participa otro actor: el presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, que en aras de cohesionar el territorio extremeño defiende con éxito la línea Badajoz-Cáceres, propuesta que asume el entonces presidente Aznar.

El trazado por la 'línea del Guadiana', requería ejecutar unos 268 kilómetros hasta Brazatortas, aunque la distancia final Badajoz-Madrid sería de 482 kilómetros por bajar desde Vegas Altas a Cabeza del Buey para conectar con Brazatortas; la vía Cáceres suponía realizar en su totalidad los 328 kilómetros de infraestructura. La línea Brazatortas es menos accidentada y de menos kilómetros de ejecución, por consiguiente más económica; sin embargo la distancia final más corta sería la vía Cáceres.

No obstante primó la idea de «vertebrar la región» sobre la opción de la línea Madrid y la transversal Atlántico-Mediterránea y para contentar a todos se anunciaba la línea de Cáceres para viajeros y la Mérida-Brazatortas para mercancías de la que nada sabemos salvo que se están cambiando las traviesas de madera por otras de hormigón –¿polivalentes?– desde Castuera a Brazatortas.

La línea en ejecución, vía Cáceres, ha exigido grandes inversiones superando toda estimación, pues, además de más kilómetros, ha sido necesario salvar el accidentado trazado con tres túneles (Santa Marina de 3,4 kilómetros, Puerto viejo de un kilómetro y el previsto entre Navalmoral y Plasencia), 26 viaductos de mayor o menor longitud, el de Vadeltravieso, junto a Cañaveral de 1,6 kilómetros) y dos puentes (sobre El Almonte de 996 metros, y el Tajo de 1,5 kilómetros).

Y aún quedan por concluir los siguientes tramos: primero, 16 kilómetros desde Aguas Blancas al norte de Aljucén, conformando el 'bypass' de Aljucén dirección a Badajoz, con sus catenarias y cableado; segundo, 13 kilómetros de Novelda a Badajoz y de Aljucén a Mérida doble vía y catenarias.

A ello unimos: las estaciones de suministro eléctrico a las catenarias, así como la red de seguridad y comunicaciones ERTMS.

Así las cosas, permítanme una licencia, movilizar al jefe del Estado, al presidente del Gobierno, a la ministra y al presiente de la Junta para inaugurar no sabemos qué y hacer el ridículo bien merece que los responsables de Renfe y o ADIF, que «tanto monta, monta tanto», se tomen unas prolongadas vacaciones.

Finalmente, para que el tren sea competitivo y utilizado será necesario que el tiempo de viaje para recorrer los 328 kilómetros de Badajoz a Madrid baje de las tres horas. Como referencia, el Alvia Cádiz-Madrid realiza los 487 kilómetros en cuatro horas y 20 minutos. De Ciudad Real a Madrid, 160 kilómetros en 56 minutos; y Badajoz-Plasencia, 148 Km en una hora y 50 minutos a 80 kilómetros por hora . Para este viaje... No veo otra solución que complementar este regional exprés con un Alvia Lisboa-Madrid con pocas paradas y en estaciones que estén en la línea.

Desde que hace 22 años Aznar, en un brindis al sol, dijo aquello de que «Extremadura tendrá un AVE de altas prestaciones en 2010», no parece que hayamos avanzado mucho. Las promesas siguieron con Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez y, aunque han sido los gobiernos progresistas los que más han invertido, pues los gobiernos de Aznar y Rajoy se centraron más en la conexión de Madrid con Barcelona y Galicia, respectivamente, la línea AVE o de altas prestaciones aún está en la primera fase (Plasencia-Badajoz); no se ha comenzado la segunda (Plasencia-Oropesa) ni por supuesto la tercera (Oropesa-Madrid). Estamos ante una promesa no concluida que une a Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez y no sabemos qué futuro presidente y generación verá finalizado este proyecto.