Viajar o morir

Arranco con una de esas las palabras que usan las 'influencer' o todos aquellos que pretenden arreglar la vida a la humanidad, procrastinar. Soy una ... procrastinadora nata, una de esas personas que lo deja todo para el final: esta columna, pedir cita para el médico, hacer la compra o incluso hablar con alguien de algún tema que se prevé espinoso. Voy aplazando. Un presente sin planes y sin adelantar acontecimientos se me antoja un lugar cómodo, sin nubarrones, tapizado de esa inmediatez que practican tanto los niños, para los que el futuro no existe. Ni el miedo.

Aunque parece que estoy haciendo mofa, esa dejadez pasa factura porque uno termina encomendándose a la providencia y se suceden todo tipo de azares remediables con un poco de planificación. Por esto, por no buscar a tiempo y ponerse todo carísimo no he viajado este puentazo y me he quedado tres días en casa sin atreverme a cruzar los límites de la provincia y casi los de mi barrio, asustada por la previsión de turistas a manta que nos iban a llegar para rebozarse en la monumentalidad cacereña. Desde mi hogar, sin verlo, el centro histórico de Cáceres se me antojaba un lugar caótico y asediado y dirigí mis pasos al gris extrarradio y a campos tomados por cazadores, sin encontrar ninguna experiencia digna de ser instagrameable sin forzar ni mentir ni montar una 'storie' de cualquier cosa.

El ansia viajera, el no quedarse en casa a pocos días libres que se tengan ya estaba instalado en nuestro proceder, pero vida cartuja a la que nos abocó el covid ha hecho que, al abrirse las compuertas, salgamos todos al ataque, como los toros, conquistando pueblos y ciudades con mochilas y botas Quechua, buscando experiencias y distracciones, los 10 sitios que no puedes perderte, esos lugares de ensueño que tienes que ver antes de morir. Desconectar, como hacen los 'mochufas', esos deleznables turistas rurales que retrata Santiago Lorenzo en su novela 'Los asquerosos' que nos pone frente al espejo lo estúpidos que podemos ser en el afán de hacer cosas supuestamente únicas.

Estar cara a cara al aburrimiento este puente me ha hecho plantearme por qué viajo yo, qué me impele a salir de mi salón y cómo lo hago. La sensación de aventura ha ido diluyéndose con el paso del tiempo. En el año 1999 cogí un autobús desde Madrid a Lisboa con mi amiga Elena. Llegamos ocho horas después, no teníamos alojamiento pero encontramos pronto una pensión sin cucarachas junto a la Plaza del Comercio. Así fueron muchas de mis excursiones de juventud: 'on the road', comiendo lo que pilláramos y durmiendo donde nos cuadrara, con ese romanticismo de los viajeros antiguos. Pero tengo la impresión de que cada vez se puede viajar menos así. Esto de poderlo ver todo en Internet antes de llegar, de que cientos de turistas como tú te destripen en comentarios lo que vas a encontrarte en esa habitación de hotel, incluso una mancha amarilla en la sábana que, en efecto, ahí está (caso real), de que sepas a qué restaurante no puedes entrar porque te estafarán o te intoxicarán, todo eso puede ser funcional, pero es un auténtico infierno si te gusta que la vida te sorprenda en algún momento. Viajamos de forma profesional, sin imprevistos. Y por no quedarnos en casa enfrentándonos a nuestros fantasmas.