Viajar en autobús en Badajoz

El jueves se nos ocurrió ir a El Faro en autobús. Una odisea. Cuando estábamos en Sinforiano Madroñero vimos que nuestro autobús llegaba a la ... parada, pero no tuvimos tiempo de cogerlo. ¡Cáspita! Otro autobús con el mismo número de línea como si fuese un articulado. ¡Adiós! Tampoco tuvimos la oportunidad de cogerlo. Nos dijeron que la frecuencia de pasada era de 20 minutos. Transcurrieron 35 minutos hasta que llegó el siguiente y ¡sorpresa!, no estacionó en la parada, sino unos metros más adelante, justo en el acceso del aparcamiento contiguo y para estupor de todos no abrió la puerta de embarque, bajaron algunos pasajeros y el autobús de la línea 9 continuó su marcha. Los compañeros de la parada eran universitarios y señoras mayores que acudían a la clase de la Universidad de Mayores. Los mayores se quejaban de que esta conducta es habitual, y a veces tenían que coger un taxi para llegar a tiempo a sus clases en la Universidad. Veinticinco minutos más tarde llegó otro. Esta vez pudimos acceder al interior y llegar a El Faro. El pasaje se componía de alumnos de la Universidad de Mayores y de las diferentes facultades. ¡Sería ese el motivo de colegas por el que ninguno de los jóvenes universitarios cultos y educados se levantase y cediese el asiento a sus compañeros de la Universidad de Mayores! Por fin conseguimos llegar. Una hora y veinte minutos para ir desde Sinforiano Madroñero hasta El Faro. Me pregunto si serán conscientes los responsables municipales de estas vicisitudes.

Cartas al director