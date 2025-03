Vertederos en la periferia de Badajoz

Los voluntarios de Badajoz Ecológica y de la Bellotada Ibérica de Badajoz limpian la basura que muchas personas tiran y abandonan al pie de las ... encinas del magnífico parque periurbano Tres Arroyos de Badajoz, situado en la carretera de la Corte. Las cunetas de la carretera, justo antes de llegar al parque, están llenas de basura que desde las ventanillas de los vehículos se arroja; pues también estos voluntarios limpian estas cunetas.

Los servicios de recogida de basura municipales no dan abasto para limpiar toda la basura que se genera fuera de los contenedores. ¿Cuánto personal de limpieza necesitaría Badajoz para retirar la inmensidad de desperdicios de toda clase que tiramos sin mayor miramiento, sin escrúpulo alguno, por todos los caminos, por las orillas de nuestros ríos (Guadiana, Gévora, Rivillas, Calamón, San Gabriel, Caya)? No, sin duda no somos limpios los ciudadanos de Badajoz. Tenemos que mejorar mucho en urbanidad. Dejar de culpar a las instituciones de desidia, dar ejemplo con nuestra conducta; de lo contrario, la basura arrojada al suelo nos seguirá delatando como personas sin pulcritud, abandonadas y poco diligentes. No podemos llenar nuestras calles de flores mientras los alrededores de la ciudad se convierten en una inmundicia vergonzosa.