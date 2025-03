Vergüenza y esfuerzo

Comenta Compartir

Aún contesto «escribo» o «trabajo en una revista» cuando me preguntan a qué me dedico. Me produce vergüenza presentarme ante quien sea –seguramente también ante ... mí mismo– como periodista. Pienso en la gente que lo es y no me siento a la altura; pienso en quienes lo proclaman y necesito poner distancia. La existencia así, entre el pudor propio y el bochorno ajeno, es probable que esté catalogada como síndrome en alguna parte. Si un día conociera su nombre, me encerraría en otro bucle: ¿realmente merezco el diagnóstico o soy víctima de una injustificada y enfermiza vanidad? Sale a mi encuentro la frase que me decía mi primera jefa de redacción, Cristina Castro: «La información cuesta». No hablaba de dinero, sino de esfuerzo. El que conlleva hacer las cosas medianamente bien y, aun así, conservar la dosis de vergüenza necesaria.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY