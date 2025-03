Vergüenza ajena

Comenta Compartir

Por primera vez entra la extrema derecha dentro de un gobierno de una comunidad autónoma y no lo hace de cualquier manera, sino ocupando la ... vicepresidencia junto al presidente Mañueco, que no ha tenido inconveniente en aceptar los mandamientos que le ha impuesto el partido aliado. Naturalmente, Alberto Núñez Feijóo no ha acompañado a su compañero en la toma de posesión a sabiendas de que se han vendido al peor postor para este país. Como excusa para no acudir al evento el nuevo candidato ha multiplicado su agenda. En su lugar ha acudido Isabel Díaz Ayuso, que parece estar muy cómoda junto a la extrema derecha, a la vez que aprovecha para protagonizar el acontecimiento. Como el afán de erigirse en jefa en todos los actos a los que acude; aunque vaya de invitada su guardaespaldas y actual jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, con sus habituales malas formas y falta de respeto a los medios de comunicación, empujó a una periodista cuando esta en el ejercicio de su profesión intentaba conseguir que la presidenta madrileña le respondiera unas preguntas. Lo único que demuestra esta señora y su escudero es que si no ensaya el discurso con un lenguaje verbal y gestual impostado no sabe cómo salir del atolladero en el que a veces le ponen los representantes de los medios. Por fortuna, la periodista demostró mucho más respeto y vergüenza que ellos.

Temas

Cartas a la directora