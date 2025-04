Vergonzoso pago de una investidura

Comenta Compartir

Las escaleras crujían, pero Irene las subió con soltura, sin agarrarse a la desvencijada barandilla de la casa-cuartel de Sallent de Gállego, mientras me ... advertía «Cuidado Señor Asesor con los peldaños». Amaba ser guardia civil y servir a su patria aun a pesar de tener que desarrollar su servicio en aquel ruinoso lugar. Después bajamos a una pequeña plaza del pueblo y allí cogimos el Nissan para ir a visitar el nuevo acuartelamiento, ya en estado de avanzada construcción y donde ella iría en un futuro. Año y medio más tarde Irene Fernández Perera, nacida en Las Agüeras (Asturias) fue asesinada por ETA el 20 de agosto de 2000 al explosionar una bomba lapa en el Patrol aparcado en la plaza del pueblo, y junto a ella fue abatido su compañero José Ángel de Jesús Encinas de 22 años. ¿Qué fue de sus asesinos? Los ejecutores directos fueron Guridi Lasa, artífice de la bomba lapa, Asier Arzallus Goñi (también asesino del periodista López de Lacalle) y Aitor Aguirrebarrena, siendo por ello condenados a no menos de 30 años de prisión, y cumpliendo están la condena. Pero algo parece haber cambiado en sus carcelarias vidas desde que Bildu y el PNV han contribuido a la investidura de Sánchez y van de socios del presidente. Lo primero es que los tres están en la fase de traslados de acercamiento Euskadi; así Guridi pasa de Jaén a Masilla de Mulas en León, Arier Arzallus de Sevilla a Logroño y Aguirrebarrena, ya clasificado en segundo grado, fue conducido desde el Puerto de Santa María III, en una acción indigna y vergonzosa, al Penal de Asturias a no más de 50 kilómetros donde descansan las cenizas de Irene. Y ya en segundo grado, quizá pronto pasee por los prados cercanos disfrutando de la «justicia restaurativa» que señala Arzallus. Roma no pagaba traidores, España parece que sí.

