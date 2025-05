Me ha regalado mi amigo Juan un delicioso libro escrito por su abuelo, 'Memorias de medio siglo'. Juan es nieto de 'Valentín Andrés Álvarez, una ... de las personalidades más brillantes del siglo XX español.

El personaje, 1891-1982, fue farmacéutico, astrofísico, economista, doctor en derecho, metafísico, bailarín, escritor... hasta el punto de que Ortega dijera de él que «siempre estaba dejando de ser algo». Oficialmente fue catedrático en Oviedo y Madrid, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y miembro de la Academia de Ciencia Morales y Políticas, como su discípulo Juan Velarde.

El libro está lleno de sabrosas anécdotas y originales reflexiones que van desde la «desgraciada invención de la rueda» porque, si no, hubiéramos viajado en galgos o saltamontes mecánicos que nos hubieran llevado a todas y por todas partes sin necesidad de construir caminos, a la impresión que le causó una comitiva formada por muchos guardias civiles a caballo que «iban custodiando un carrito tirado por una mula y que llevaba a un hombre al que darían garrote vil al día siguiente en Tineo... aquella misma tarde salieron varios coches para Tineo porque en aquel tiempo una ejecución era todavía un espectáculo».

En 'La eutanasia y los médicos' explicaba mi postura al respecto y recordaba el juramento hipocrático: «Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura».

La eutanasia es una prestación del sistema. Me preguntaba entonces y me pregunto ahora quiénes la aplicarán. Porque aplicar la eutanasia, o no aplicarla, como entonces el garrote, es motivo de noticia.

Como hay gente «pa to», mi colega Carcedo, por ejemplo, «p'alante», esto no será inconveniente.

No quiero pasar el trance de Pepe Moreno, de profesión vendedor de libros, en realidad el último verdugo de Sevilla, al que casi tuvieron que llevar a rastras a Tarragona para apiolar a Heinz Chez en 1974. Llevaba cobrando un montón de tiempo, pero nunca había tenido que actuar y, cuando le tocó, no sabía cómo. O la de Corujo, sayón de la Audiencia Provincial de Madrid, que ajustició a reos como Jarabo, la envenenadora de Valencia o Puig Antich.

El trabajo era descansado, pero desagradable, por lo que entiendo la renuencia de estos individuos cuando tocaba actuar. Al parecer se animaban con unas copas y, al no haber un MIR para verdugos, no eran precisamente expertos.

No sé a quiénes tocará aplicar la eutanasia. Lo ideal sería que sacarán unas oposiciones al Cuerpo de Administradores –no necesariamente médicos– de Eutanasia que profesionalice la cosa y nos evite a los demás el mal trago de Pepe o del Corujo.