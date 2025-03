Verde, que no te quiere verde

El futuro es de las renovables y la nuclear ya da pereza a nuestros gobernantes, pero aún no sabemos cómo se compensará Almaraz

La energía nuclear ha vuelto al debate de actualidad. Mejor dicho, a la controversia. O a la perplejidad de unos y otros, como ustedes prefieran. ... El último día del año, la Comisión Europea ponía la etiqueta de verde a la producción energética de los reactores y el Gobierno español reaccionaba en pocas horas (para actualizar datos de una pandemia sí se respetan los festivos; pero otras cosas, no tanto) para aclarar que Bruselas dirá lo que quiera, que para gustos los colores, pero que aquí, en España, la energía nuclear no es verde. Es decir, que no es bien vista.

Digo lo de perplejidad porque es cierto que la nuclear nunca ha sido contemplada como la mejor actividad para salvar el planeta. Ahora bien, de lo que habla la Comisión Europea no es de los desechos radiactivos que genera, que más o menos viene a decir que ese es otro problema que se habrá de resolver por otro cauce. Lo que dice es que la producción de energía nuclear como tal no es más perjudicial para el cambio climático que otras en cuanto a emisión de CO2. En consecuencia, que sí la considera medioambientalmente sostenible y que como energía de transición hasta tanto se desarrollan por completo las renovables y se descarboniza toda la producción energética, puede ser receptora de inversiones y de mejor financiación. Extremadura se ha alineado sin matices con la postura que la ministra Teresa Ribera expresó enseguida de que España no va a cambiar su hoja de ruta, que pasa como se sabe por tener cerradas todas las plantas en el 2035, y que debe empezar por los dos reactores de Almaraz en el 2027 y 2028. Para estos temas y como quien dice, pasado mañana. Este ese el problema: nuestro país tiene previsto prescindir de la energía nuclear cuando aún no tenemos la certeza de que las renovables serán capaces para entonces de aportar la misma producción. No es una cuestión de macroeconomía. Hacer más uso de un tipo u otro de energía afecta, como lo estamos comprobando, al bolsillo de cada ciudadano a través de la factura de la luz. Y no solo eso. El impacto económico que tiene Almaraz en el PIB extremeño y en su capacidad de generar empleo en la comarca tampoco sabemos hoy cómo se podrá compensar cuando se ponga fin a la actividad. Habrá unos años a medio gas en los que también será necesaria bastante mano de obra porque desmantelar dos reactores no es hacer el cambio de armarios. Pero la cuestión es si el empuje de las renovables en nuestra región, que es indudable, será suficiente para generar los impactos positivos al mismo nivel que la nuclear. Las propias empresas del sector se han entregado ya con toda su potencia a la transición energética anunciando plantas fotovoltaicas cada una más grande que la anterior, sobre agua y tierra, incluido algún espacio protegido, que hasta los conservacionistas han comenzado a incomodarse y acudir a los tribunales. O sea, que las renovables, por muy verdes que sean en su formulación, gustan según y como, también encontrarán obstáculos y alguna izquierda ya la ve sospechosa por ser promovida por grandes empresas y fondos. El caso es no estar nunca conforme. La posibilidad de que la etiqueta verde pudiera influir en una prórroga de las plantas nucleares no parece que se haya contemplado. Desde luego, no lo ha hecho ni el gobierno español ni el extremeño, pese a lo que comentamos de impacto negativo autóctono; tampoco por parte de las empresas propietarias, probablemente porque el cierre de las centrales ya forma parte de sus decisiones adoptadas y planes de futuro diseñados, que no son fáciles de revertir. El futuro es renovable y la nuclear ya da pereza a nuestros gobernantes. Pero esperemos que, mientras llega, la economía extremeña no eche en falta a Almaraz, al mismo tiempo que compramos la energía nuclear a una Francia que sigue su propio e inverso camino, como si viviéramos, en fin, en distintos planetas.

