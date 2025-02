Comenta Compartir

Hay quien se empeña en que el Periodismo sea la profesión más difícil del mundo. Basta con coartar la libertad, y hay muchas maneras de ... hacerlo, incluso en las democracias más modélicas, porque a fin de cuentas los poderes públicos son refractarios por naturaleza a la transparencia, y el poder se impone sobre la misma libertad. En las facultades nos enseñaron que es la profesión más bonita del mundo. Desconozco si lo es, en la medida en que no he sentido en mis manos el bisturí que salva una vida. Imagino que hay profesiones tan agradecidas o más. Pero sí es la más fácil. Basta con ejercerla sin mochilas ideológicas predeterminadas, sin más sumisión que a esa libertad, al rigor o a las verdades de la vida. Suena a tópico y no al periodismo real de la lucha diaria contra una realidad cambiante. Pero si se ejerce con honestidad, es la más fácil. No cuesta. Y enamora.

