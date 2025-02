Te harás grande. Empujarás el pomo de esa puerta que algún día cerraste con candado. Llegarás a destiempo con determinadas personas. Y en ocasiones, hasta contigo misma. Te dará igual dónde tengas colocado el marcapáginas porque, al final, la historia continuará justo por donde no ... querías. ¡Paradojas de la vida! Cada año, te chocarás contra seiscientas paredes y seguro que alguna merecerá la pena. Lidiarás con miles de olas y, aun así, el mar siempre te traerá de regreso a la orilla. Al menos una vez, dirás la típica frase de «te he echado de menos». Y tendrás días en los que, ni aunque pases veinte veces por un espejo, encontrarás tu reflejo.

Buscarás amor en los brazos incorrectos pero, a cambio, encontrarás por el camino a personas con las que merece la pena bailar. Y ahí encenderás la luz que un día te apagaron. Conocerás cientos de lugares pero siempre regresarás a casa. Verás todo con distinta intensidad cuando comprendas que nunca llegarás a saber cuál será tu última canción. Esperarás respuestas de quien no lo merece. Celebrarás con café tus éxitos cada mañana. Te marcharás de la vida de varias personas. Te romperán y romperás corazones. Y, aun así, seguirás creyendo en el amor. La experiencia te enseñará que no todo lo que te he escrito se traducirá en realidad pero te aseguro que de mil verdades solo cinco serán mentiras.