El verdadero dique contra los independentistas

En una de sus recientes colaboraciones en el diario digital 'Vozpópuli', el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra afirmaba: «Olvide [Pere Aragonès] la idea de ... que el PSOE autorice nunca un referéndum de autodeterminación [...]».

La autodeterminación y la amnistía son y serán imposibles en primer lugar no por la determinación del PSOE, sino: 1) Porque el corpus jurídico español e internacional no las contempla para un país democrático como España. 2) Por el incuestionable compromiso de la Corona con la democracia y la unidad de España. 3) Por el rechazo de Europa. Y 4) Por la oposición de la mayoría de la sociedad española, incluida la catalana. Estos tres niveles juridico-políticos están muy por encima de cualquier partido político, por importante que este sea. La independencia catalana deviene así en una entelequia, quedando reducida a un ideario xenófobo, reaccionario y descabellado con el que los nacionalismos extorsionan al Gobierno central para conseguir ventajas económicas y asegurar su hegemonía política regional, en detrimento de otras comunidades, como la extremeña.

En segundo lugar, reconociendo la gran contribución del PSOE a la Transición y a la entrada de España en Europa, no siempre su actuación fue democrática. Cuando el oportunismo lo exigió, el PSOE, al margen de toda legalidad democrática, se prestó a colaborar con dictaduras, como la de Miguel Primo de Rivera, con la finalidad de preservar sus organizaciones en detrimento de anarquistas, comunistas y republicanos. Pero si grave fue el oportunismo colaborador con una dictadura, lo fue aún más el sectarismo y patrimonialización políticas desplegadas durante la Segunda República, que le llevarían a dar un golpe contra la misma. Reconociendo el ambicioso y necesario proyecto de reformas de la coalición republicano-socialista, tendente a hacer de España un país moderno, sin embargo no se tuvo acierto a la hora de llevarlo a la práctica, ni tampoco se intentó integrar a las fuerzas no republicanas, creyendo que ellos eran los únicos capaces de pilotar la nave republicana. Anarquistas, patronos, la Iglesia, el Ejército, e incluso los obreros se fueron situando frente a la República, en un ambiente de huelgas y desempleo crecientes. El problema de fondo surgió en 1933 cuando las elecciones fueron ganadas por las derechas, agrupadas en torno a la CEDA. Los socialistas no aceptaron los resultados electorales, negando el mecanismo legal clave de toda democracia cual es la alternancia en el poder, e incluso fueron más lejos al embarcarse en la revolución de octubre de 1934, antesala de la guerra civil y verdadero golpe contra la democracia y contra la soberanía nacional. Sólo Besteiro, el único líder socialista con hechuras morales, permaneció al margen.

No es el PSOE, sino nuestro estado de derecho, pues resulta temerario apoyarse en partidos antiespañoles

De manera que no siempre el PSOE luchó por la democracia y la soberanía nacional. Incluso en la actualidad, resulta temerario apoyarse en partidos antiespañoles, que van contra la soberanía nacional. Por eso, el verdadero muro contra los independentistas no es el PSOE, sino nuestro estado de derecho.