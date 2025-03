La verdadera Pam

Comenta Compartir

Entre las que se estrenaron ayer, hay dos películas que son sus actores. Que sí, que en una película hay mucha gente y es una ... gilipollez, como dice Garci, eso de «un film de.». Pero 'La ballena', pese al intenso de Aronofsky, es Brendan Fraser y 'Tár' es Cate Blanchett. Según Oti Rodríguez Marchante, Tár 'gruyerea'. Es verdad que el de los agujeros es el emmental, pero se entiende que la película tiene agujeros. Es difícil que una película de Tarantino, ahora de actualidad por su libro y un documental, no sea una película más de Tarantino que de cualquiera de sus actores. Pero 'Jackie Brown' es Pam Grier. En el documental 'Tarantino total' se cuenta que cuando en 'Pulp Fiction' llaman al señor Lobo este está en un casino con Pam Grier. La escena se cortó y Pam Grier no sale en la película. Tarantino le dijo que no se preocupara, que iba a hacer una película para ella. Eso se lo dirás a todas. Pero se la hizo. Y 'Jackie Brown' es Pam Grier.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión