HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo. EP

La verdad como víctima

El juicio al fiscal general, que se quitó la toga para reiterar en el Supremo su «inocencia» en la filtración, repite esquemas de la polarización política

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El juicio al fiscal general del Estado, que ayer declaró por presunta revelación de secretos en un proceso sin precedentes, dejará un reguero de pasajes ... poco alentadores para la democracia, incentivados por una pugna entre sus protagonistas capaz de emborronar la búsqueda de la verdad. Álvaro García Ortiz, esta vez sí, se sentó en el banquillo sin la toga para reiterar su «inocencia» sobre la filtración de la declaración del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en la que este confesaba dos fraudes a Hacienda a cambio de evitar una condena a prisión. En vez de perseguir el delito, la imagen que pasará a la historia en el Supremo fue la de García Ortiz defendiéndose de ello con recursos en apariencia impropios de quien sigue siendo máximo responsable del Ministerio Público por su negativa a renunciar al cargo. Para rechazar cualquier responsabilidad en el soplo, su equipo liderado por la Abogacía del Estado cuestionó el trabajo de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil sobre la que Fiscalía deposita toda su confianza en el esclarecimiento de otros casos de gravedad. Y en una estrategia de defensa con la que dirigió ante los siete magistrados del tribunal su propia comparecencia, esquivó a las acusaciones y al letrado de González Amador, una argucia legal para sortear algo tan delicado como el borrado de todos los guasaps de su teléfono móvil y mensajes de su correo electrónico. Cautelas que podrían ser necesarias para proteger datos «ultrasensibles» y que confesó que borra cada mes por seguridad, pero que lleva a los agentes a sospechar de una maniobra para eliminar pruebas, en coincidencia con la apertura de la causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  3. 3 Previsión de la Aemet: las lluvias intensas y persistentes elevan la alerta en Extremadura a «peligro importante»
  4. 4 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  5. 5 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  6. 6 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  7. 7

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  8. 8

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  9. 9

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  10. 10 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La verdad como víctima

La verdad como víctima