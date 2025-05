La verdad de los abusos

Comenta Compartir

La Iglesia católica está obligada a una búsqueda activa de la verdad, con todos los medios a su alcance, sobre los abusos sexuales cometidos durante ... décadas en su seno, que escandalizan a la opinión pública, atentan contra los principios que predica y dañan severamente su imagen. La auditoría que ha encargado a un bufete servirá para investigar las denuncias presentadas en las diócesis y abrir cauces para la recogida de otras nuevas. Se trata de una iniciativa valiosa, aunque tardía, acompañada de una petición pública de «perdón» a las víctimas y del anuncio de indemnizaciones por parte del presidente de la Conferencia Episcopal. Un paso adelante, en definitiva, junto a una firme promesa de llegar «hasta el final» que habrá que contrastar en su momento con la realidad de los hechos. Esta medida no exime a la Iglesia de una sincera colaboración con el Defensor del Pueblo –al que el Gobierno se propone encargar una investigación– y con cuantas instituciones persigan el esclarecimiento de unas prácticas repugnantes que no tienen cabida en una sociedad civilizada. De unos delitos, hayan prescrito o no, cuyos damnificados merecen reconocimiento, reparación y que resplandezca la verdad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión