Ahora, de verdad

Es que en mi anterior Plaza Mayor me despedía hasta el próximo año y un par de días después me comunicaron que me tocaba de nuevo el día 29. No hay vacaciones para los jubiletas. Y aquí estamos.

Ya ha pasado la Nochebuena. Y eso ... de Papá Noël, Santa Claus y personajes adyacentes. Yo, por edad, supongo, soy de los Reyes Magos, lo que no justifica mi ignorancia de estos otros entes, máxime teniendo tres hijos que en su niñez, esperaban primero a unos y luego a los otros.

Pero mi ignorancia me ha explotado en las narices. Hace unos días, tomando un café en una terraza, me quedé perplejo al ver a una madre con su niño (8/9 años, leotardos rojos, camiseta de igual color y tirantes verdes). ¡Dios, yo denunciaría a esta mujer por maltrato! Llegó mi mujer poco después y le mostré el acto criminal de aquella mala madre. Y... en qué mundo vives. Es un elfo de Papá Noël. ¿Un qué?. Bueno, ya me he ilustrado. La otra noticia de Nochebuena es la de los buenos resultados de la hostelería. Los bares tuvieron una jornada extraordinaria sirviendo lo que se les pedía. Que los consumidores llegaran a su casa para pasar una noche bastante mala, no es de su incumbencia. Quizá por eso, para evitar disgustos familiares con la llegada de un hijo, o peor, un cuñao encogorciado, cada vez son más los que hacen la cena de Nochebuena en un restaurante. También ha pasado la Lotería, que sin duda le ha tocado al Club Polideportivo Cacereño; tras su hazaña de eliminar a un primera, el Girona, el sorteo le ha deparado la fortuna de enfrentarse al Real Madrid. ¡Felicidades, y suerte! Felicidades también al Ayuntamiento por la aprobación de nombres de calles, con significativa incorporación de nombres de mujeres. Alguna muy querida para mí.

