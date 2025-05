Comenta Compartir

«¿Por qué te hiciste periodista?», le pregunta el joven aprendiz al mito americano Dan Rather. «Por curiosidad», le responde. «¿Nada más?», le insiste el ... joven. «Y nada menos. ¿Y tú?», le devuelve la pregunta Rather. «Me hice periodista por ti», le responde el aprendiz con ojos de admiración. Todos nos hicimos periodistas por algo, por alguien o por curiosidad. Por encontrar respuestas a las preguntas y preguntas a las respuestas. Para mejorar el mundo, o porque no nos cabía en la cabeza dedicarnos a otra cosa que no fuera ir, ver, preguntar, tomar notas y correr a contar la historia. El diálogo de la joven promesa con el laureado periodista es de la película 'The Truth'. 'La Verdad'. Por eso nos hicimos periodistas. Porque la verdad nos importa. A pesar de todo.

