Cada verano es como un nuevo diario en blanco. Desde que pasa Navidad, muchos empiezan a contar las semanas que faltan para que comience el ... verano. Muchas tardes frías de invierno nuestra mente se traslada al lugar que tenemos pensado pasar parte del verano, y siempre te imaginas feliz, te ves bonito: entre amigos y familiares, contemplando paisajes, bailando, en la playa... te ves disfrutando en general. Cuando comienzan las ansiadas vacaciones empezamos a rellenar las páginas de ese diario en blanco y a ponerle tics a los deseos de verano que ya se ven cumplidos.

Por fin estamos en la playa, el sonido del mar como el ansiolítico más potente que se conoce, pisar la arena, caminar sin reloj viendo un hermoso atardecer. Tomar algo en las terrazas de los pueblos con amigos y reír sin descanso. Recordar mil anécdotas, planear donde ir mañana, qué pueblo visitar, a qué campo ir a bañarte. El verano hace que el tiempo vaya muy deprisa, no nos acordemos del estrés y nos disminuya el cortisol, que casi todos solemos tener por las nubes. Ver y estar con gente a la que no ves hace mucho tiempo; tener tiempo libre y poderlo dedicar a echar la siesta, a trasnochar o a hacer planes de senderismo o aventura hace que te sientas más feliz, libre.

No obstante, el verano también tiene otra cara para muchos otros. Están esas otras personas que viven un verano muy diferente: hablo de hosteleros, camareros y cocineros que permiten que nuestras comidas y cenas sean lo mejor del verano; conductores y transportistas que hacen posible que personas y cosas podamos estar en cualquier lugar; sanitarios que trabajan sin descanso para cuidar de nuestra salud; profesionales de extinción de incendios que se juegan la vida durante tres meses para salvar la de nuestros paisajes; albañiles, pintores, carpinteros, marmolistas....que soportan temperaturas inhumanas para tener nuestras casas a punto.....Ellos dedican su esfuerzo y trabajo para que otros vean cubiertas sus necesidades y, en muchas ocasiones, está en manos de quienes reciben, ser amables y agradecidos con los que dan, para que el verano de quienes trabajan para los demás sea más soportable.

Y en último lugar, no por ello menos importante, están aquellos que, por circunstancias de la vida, se ven obligados a vivir un verano atípico. Pacientes de hospitales y sus familiares, personas que pierden seres queridos, trabajadores que pierden su empleo...

Ello nos hace ver que no todos los veranos son de viajes, fotos y amistades; que no todos los veranos son de aeropuertos y celebraciones. Si no que hay muchos hogares en los que en verano no hay viajes, ni cervezas ni lujos. Hay personas que no pueden permitírselo por razones económicas, otras por cuestiones de trabajo y otras por motivos de salud. Quien pasa un año del hotel de cinco estrellas a otro en un hospital, entiende para siempre la fugacidad de la vida y los reveses a los que todos estamos expuestos. Lo entiende y adapta su forma de ser para siempre. Así que, si estás en el año del verano primero, disfrútalo, como si fuera el último. No dejes ningún plan para después ni ninguna cerveza a medias. No sabes cómo pueden ser los siguientes ni si estarán los mismos pasajeros. Y si estás en el 'veraño' acabado de describir, agárrate fuerte a él, trabájalo o lúchalo, porque pronto habrá algo bueno para ti. Decía mi abuela que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Y es que no hay mayor capacidad que la que posee el ser humano para acomodarse a los tiempos que nos toquen vivir. Entendiendo eso, tienes la llave de la felicidad en tus manos.