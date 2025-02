Verano soñado

Comenta Compartir

No me gusta pensar en el futuro, no suelo hacerlo, pienso en los planes a largo plazo como en ascensores en los que me encierran ... sin posibilidad de salir, ni de gritar (igual exagero pero algo así es). No sé planear vacaciones y tampoco responder a la pregunta de qué quiero hacer con mi vida, qué haré cuando pase esto o lo otro. Igual es porque los de una determinada generación hemos basado, o nos hemos visto obligados a basar nuestro día a día en la improvisación.

Admiro a quienes tienen mapas trazados, a quienes saben soñar y proyectar, a quienes con meses de antelación saben sus destinos vacacionales paradisíacos, el hotel en el que se alojarán, lo que visitarán o comerán. Nos hemos acostumbrado a planificar nuestras vidas según nuestros tiempos de descanso, descansos a los que llegamos extasiados para agotarnos aún más sin parar de hacer, de disfrutar. Recuerdo esos veranos interminables de la infancia, odiaba que llegara septiembre, que las horas se acortaran, que se fueran los forasteros del pueblo, que las noches en la ermita hasta las tantas corriendo y jugando al béisbol rural y extremeño se apagaran. Esos eran todos nuestros planes y con septiembre llegaba también la única semana de vacaciones de la que disfrutábamos en familia y en alguna playa de Andalucía. Últimamente percibo ansiedad por hacer, por viajar, por comprar, por salir, por agotar lo que parece que se fuera a terminar. Es posible que tenga que ver con el encierro, con la pandemia, con la guerra y la inflación, los precios, la incertidumbre. Estamos agotando los últimos suspiros de un sueño que llegó tras una pesadilla porque sabemos en este delirio que una pesadilla puede encadenarse con otra. Todo eso los afortunados, los de esta parte de la mesa a la que podemos sentarnos y comer, imagino esa otra parte como invisible, sin planes ni ocio, no porque no quieran sino porque ni pueden, ni están invitados a la fiesta. No sé si esta burbuja huele y sabe como a la de 2008. Por aquel entonces trabajaba en un centro de atención al cliente de un famoso banco. Atendíamos las llamadas de clientes que pensaban que las pólizas de seguro, que habían contratado con sus hipotecas, les cubrirían en caso de despido. Qué cruel. El resto de la película, todos la conocemos. No somos los mismos pero qué miedo volver atrás, al menos ahora también hemos aprendido qué es una pandemia. Nos hemos pasado la pantalla de supervivencia. No es mi intención amargar este recién estrenado verano a nadie. Guardo esperanzas donde no tengo planes y os animo a que sigáis con los vuestros. Carpe diem porque la vida son dos días, ya sabéis, yo aprovecharé para profundizar en un nuevo concepto de yoga que aprendí el otro día, tapas (autodisciplina) a ver si con eso no me amargo viendo vuestras fotos de veraneo en Ibiza y vuestros pies en la arena con el hastag #veranosoñado.

