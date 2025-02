Un mal verano para el empleo

Comenta Compartir

Los datos de septiembre completan la fotografía de un verano poco propicio para el empleo tras su sorprendente fortaleza previa pese al impacto de la ... guerra de Ucrania en la economía. Aún así, el aumento del paro en 17.679 personas –el tercero consecutivo– fue inferior a los registros prepandemia y la Seguridad Social se mantiene por encima de los 20 millones de afiliados tras sumar 29.286. Tales cifras confirman un enfriamiento del mercado laboral, coincidente con el que experimenta la actividad según múltiples indicadores, pero están lejos del brusco frenazo de julio y agosto, por lo que habrá que esperar a su evolución a corto plazo antes de dar por hecho un más que probable cambio de tendencia. Las perspectivas que apuntan una rebaja del crecimiento del PIB a menos de la mitad el próximo año a causa de la inflación y de una crisis energética agudizada por el cierre del suministro de gas ruso no ofrecen un panorama halagüeño para el empleo. No puede haberlo cuando los pedidos de las empresas empiezan a menguar, con el consumo a la baja y unos tipos de interés en ascenso. Sin embargo, la evidencia de que vienen tiempos duros no justifica caer en un derrotismo paralizante.

Opinión HOY