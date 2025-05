Otro verano

Comenta Compartir

En estos días de septiembre, en los que se acerca el final de la vida tal como la hemos conocido en los últimos tres meses, ... he visto desde la autovía el resplandor de las ciudades dormidas de la costa en el refugio inmóvil de un coche de regreso. En el transcurso de este tiempo que termina, he oído a los viejos filósofos, tan propios de esta tierra, disertar en butacas de pleita hasta horas intempestivas frente a las luces del mar, y he presenciado el fin de los ríos, donde se cruzan con los océanos y se divisan destellos de los faros de islas o países colindantes a los otros lados de las bahías. Percibo los rastros de los cruceros y las sirenas de los barcos de mercancías como los timbres al atardecer de una estación que se va como un sol de nostalgia y rememoro el día de la llegada como si entre esos recuerdos de plenitud pudiera hallar el interruptor que detuviera la cuenta atrás que conduce al disparadero del invierno.

Sé que pasaré el resto de los meses anhelando regresar a este (a cualquier) paraíso terrenal, donde jornadas y conversaciones se hacen tan largos que la existencia parece dócil y reversible. Por las carreteras de la meseta se descuelgan hileras de municipios con nombres que recitamos de memoria y no volveremos a enumerar sin asomarnos a un acantilado. Hace minutos veíamos la playa desde la arena de la tranquilidad y en unas semanas la dibujaremos en nuestras mentes encaramados a ese precipicio. En la calma de las madrugadas dormitábamos al raso con la brisa y dentro de poco vendrán violentos aires de tormenta que partirán algunos de los mismos árboles cuya sombra agradecimos. Si el calendario apuñala con sus cierres de ciclo, nosotros nos previnimos en la era de los antiguos y para eso inventamos entonces el fuego y el pesimismo. Ahora que aterrizamos en el ocaso del año lo que no importa es el peso de la rutina y lo que sí esa oración perdida e inaudible que musitamos por si un dios la escucha y transforma en cortos plazos lo que se hace más largo que una eternidad pronta e inmanejable. Antes de ella pedíamos turno en las tertulias de las noches porque nuestras palabras urgentes peleaban por combatir en el terreno de los debates con los amigos. Tras su paso, el motor de las ocurrencias se detiene y quedamos a la intemperie en medio de la vía del silencio y la reflexión. Aunque nos remiten un tratado de rendición al rugido taciturno de un otoño en el que leeremos el mundo desde los billares y los sofás de las cafeterías, no queremos entregar las armas. Tiran de nosotros con la fuerza callada de un conflicto que no se afronta con ira sino con aburrimiento, pero en nuestro interior vive una semilla de impaciencia que se niega a dejarnos congelados con los termómetros de la nieve y el retiro espiritual. Mientras vuelve el estío, nuestra alma y el horizonte se hacen tenues y transparentes, se apagan la pasión y los incendios y la música de las verbenas que quedan reverbera como un sueño lejano.

