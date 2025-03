Comenta Compartir

Antes de posar con falda en Berlín, Brad –Pitt, sí– me llamó. Para pedirme opinión sobre su indumentaria. Como yo paso mucho calor en Badajoz, ... ando todo el día con los pantalones pegados al cuerpo. Por eso cada verano pregunto a las mujeres que conozco si, de verdad, notan que van más fresquitas cuando llevan falda. Ellas suelen decirme que sí. Y yo fantaseo con un mundo de hombres vestidos con faldas. Y sin pantalones pegados. Así que, entreviendo mi sueño cumplido, le dije a Brad: ¡Póntela! Y, en cuanto pase el estreno, ¡me la mandas! El, que es buen tío, me envió la falda. Aunque a portes debidos. Y yo, que me sentía con cuerpo de verano, al ver aquella prenda de lino, pero tan negra, me dije: ¡Ni que sea de Brad, ni que sea de lino! Y salí del aeropuerto de Talavera, rumbo a Barajas, en un avión con el aire a veintisiete grados Sánchez y el pantalón repegado. Para evitarle más gasto a la aerolínea, aproveché la carta-menú para abanicarme. Y me pasé el trayecto dale que dale al aire manual, como los conejos del anuncio de las pilas. Hasta que, de tanto darle, me cargué la carta. Y se me cansó la mano.

A Lawrence Sperry debía pasarle lo que a mí con el cansancio de la mano. Su padre había inventado en 1912 el giroscopio: una versión rudimentaria de lo que hoy conocemos como el piloto automático. Y él, que era un apasionado de los aviones, buscó la manera de hacerlo más pequeño y más ligero para poder incorporarlo a las aeronaves. Así, aunque el piloto estuviera a otras cosas –o si se le cansaban los pies o las manos–, el avión seguiría igualmente el rumbo marcado. Como Sperry también era instructor de vuelo, Cynthia Polk –una joven neoyorquina– le contrató en pleno noviembre de 1916 para que le diera una clase. Y uno de los dos, o ambos, inmersos en la docencia, debieron mover sin querer la palanca del piloto automático. El avión pasó a manual, no les dio tiempo a retomar el control y, ¡zas!, se estrellaron. Dos cazadores locales de patos encontraron a Sperry y a su alumna en una laguna de la zona de Long Island. En pelota viva. Y, como ella era una señora casada, cuando la policía llegó al lugar de los hechos, los protagonistas argumentaron que habían perdido la ropa debido a la fuerza del impacto del avión en el agua. A Sperry, desde entonces, se le considera el fundador del Club de A Una Milla de Altura, al que pertenecen, sin necesidad de inscribirse, todas las personas que hayan tenido sexo durante un vuelo. Sin distinciones de ningún tipo. 'Ipso facto'. Pura democracia. Así que yo, al aterrizar en Madrid y darme cuenta de que la gente llevaba las ganas escritas en la cara, me puse tan nervioso que se me saltó el piloto automático. Y, al perder mi siguiente vuelo, sucumbí al ahorro y al deseo. Y, haciéndome un Sánchez, me quité la corbata. Porque, al fin y al cabo, es verano. Y lo único que anhelo es que el aire esté fresco. O, en su defecto, ir yo un poco fresco, aunque no me dé el aire. Y para eso, ¡qué mejor que una falda! Al perder mi siguiente vuelo, sucumbí al ahorro y al deseo. Y, haciéndome un Sánchez, me quité la corbata. Al fin y al cabo, es verano

