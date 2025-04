Comenta Compartir

Si la música disco murió en 1979 en la 'Disco Demolition Night', la música fiestera ha muerto en 2021: primero Raffaella Carrà, ahora Georgie Dann. De esta no saldremos mejores, pero tampoco bailongos.

Que Georgie Dann te gustara o no era irrelevante, porque su reinado hortera, pachanguero y estival constituía una monarquía absoluta contra la que no eran capaces de rebelarse ni los republicanos más recalcitrantes: desde que en 1969 triunfara en España con el 'Casatschock' y se consagrara con 'Bailemos el Bimbó' en 1975, se ha mantenido casi tantos años en el trono como Isabel II. El verano no empezaba hasta que no sonaba la primera canción del francés, un pícaro de sonrisa permanente, pelucón negro zaino y trajes de poliéster que componía odas a la barbacoa, se rodeaba de muchachas enseñando cacho y coreografiaba bailes aptos para niños indómitos, adolescentes con gesto de hastío, cuarentones divorciados con ganas de arrimar cebolleta y abuelos artríticos que solo se levantaban de la silla cuando sonaba 'El negro no puede'. No deja de ser tristemente irónico que el hombre que nos hizo mover la cadera haya fallecido por complicaciones surgidas en el quirófano mientras operaban la suya. Qué fatalidad.

Muerto el rey del verano, no sabemos quién será el heredero: oyes a los reguetoneros a los que le gusta la gasolina y te dan ganas de echarte una lata por encima y prenderte fuego a lo bonzo; al lado de estos pavos, Georgie Dann era un tío elegante, un 'chansonnier'. En un mundo tan cambiante, que sus canciones señalaran el inicio de las vacaciones era lo único que aportaba un poco de estabilidad a nuestras vidas. Ahora ya no sabremos cuándo cerrar la oficina y abrir el chiringuito.