Ver o no ver

Cuando Aldous Huxley era un adolescente de dieciséis años, una queratitis punteada lo dejó casi ciego. Ya tenía clara su vocación de escritor y, durante ... dieciocho meses, para leer necesitó una lupa, la transcripción en braille o dilatar sus pupilas con atropina. Tras esos esfuerzos, al poco tiempo terminaba exhausto e incapaz de concentrarse.

Por entonces, hace más de un siglo, la oftalmología no había alcanzado los increíbles logros actuales y todo avance era un intento de pioneros para traer a la tierra la claridad del cielo. Por fortuna, hoy ya se conoce todo sobre la estructura del ojo y el funcionamiento mecánico y neurológico de la vista. Ahora la investigación avanza en cirugía, implantes y células madre, y, por fortuna, la preocupación no se centra solo en los ojos del ciego, sino en el ciego mismo.

Para combatir su enfermedad, Huxley se puso en manos del doctor W. H. Bates, cuya terapia conjugaba la curación fisiológica con ‘la parte mental de la visión’. Su tesis defendía que los problemas oculares no pueden curarse solo con lentes y gafas; también son necesarias la reeducación de la vista y la corrección de hábitos dañinos, pues la mejora de la función termina favoreciendo la mejora del órgano. Huxley, agradecido, describió su experiencia como paciente en su ensayo ‘El arte de ver’.

Dejando a un lado el tufillo a libro de autoayuda que desprende, y al margen de algunos errores graves –como el de creer que se puede mirar directamente al sol– que pronto quedaron obsoletos, antes de que pudieran hacer daño a los pacientes, resulta válido su empeño en relajar al mismo tiempo las tensiones musculares y psicológicas de la vista. Cualquier órgano físico llevado hasta el límite de la tensión emocional puede alterar su funcionamiento, paralizarse o romperse. La angustia o la ansiedad aguda que impiden el descanso, el estrés y la fatiga extrema por un trabajo agotador, el descuido y la desidia anímica que impiden buscar la postura adecuada o las mejores condiciones de luz también deterioran los ojos.

Ciertamente, la vista no es absolutamente imprescindible para la escritura: ciegos fueron Homero, Milton y Borges, y casi ciegos, Madame du Deffand, Galdós y James Joyce, pero sus textos resplandecen y desde su oscuridad vieron más luz que muchos videntes.

Sin embargo, es obvio que la vista es el sentido más importante para un lector/escritor, para quien una dolencia ocular resulta especialmente insidiosa, algo así como una artritis para un pianista o una laringitis para una soprano, pues lo limita en aquello que es esencial para él, que unifica su vocación y su ocio y lo define y realiza como persona. Algo sé de esta dolencia y he dedicado algún que otro artículo a los ojos, a sus problemas y a algunos héroes que los superaron y que, si no pudieron contemplar la cara de esta apasionante aventura que es la vida, sí la olieron, la oyeron, la saborearon, la tocaron, la cantaron ¡y hasta la bailaron!

Durante la lectura de ‘El arte de ver’ he vuelto a recordar el tiempo en que padecí una aguda diplopía. Durante seis meses, mis pies fueron más cautos que nunca ante las escaleras dobles y mis manos aprendieron a ponerse de acuerdo con las agujas, los vasos y las llaves. Pero lo peor de todo fue la incapacidad parcial para la lectura. Tapando con parches, alternativamente, uno u otro ojo, perdí esa deliciosa facultad de leer sin estar pendiente de mis ojos, de la misma manera que, en buena forma física, uno respira sin ser consciente de sus pulmones y camina sin pensar en sus piernas. Ante la repentina dolencia descubrí cuánto añoraba ese estado feliz en que los ojos no se cansan, no pican, no se secan, no impiden la concentración, no exigen un esfuerzo extra –como si ya de por sí la escritura no exigiera un esfuerzo intenso, por muy gozoso que sea– y no hay que detenerse a descansar y a mirar a lo lejos para cambiar el foco y hacer estiramientos de la musculatura ocular.

Y en los peores momentos hasta imaginaba un agravamiento que me impidiera hablar de los colores.

Nada más difícil que describir un color. Inténtalo sin utilizar referencias a otros tonos, intenta describir el azul del cielo sin utilizar el vocabulario cromático. Intenta describirle la riqueza multicolor del mundo a quien sólo conoce el negro: el rojo de una rosa o de la sangre, el verde de los árboles, la claridad de la luna o la panoplia del arcoíris. El color avellana de unos ojos, el marfil de unos dientes, el pelo rubio. O los distintos blancos de la nieve.

Huxley ya lleva sesenta años muerto, pero ante sus palabras he sentido esa doble familiaridad que genera el hecho de compartir la misma dolencia y la misma pasión por la literatura. Al leer ahora ‘El arte de ver’, también compruebo que, a pesar de sus problemas de visión, que retrasaron sus estudios en Oxford, Huxley llegó a ser crítico de literatura y de arte. Superó su mal y en el libro nunca se rinde a la autocompasión, ni se regodea en el papel de enfermo, ni justifica sus limitaciones como escritor por sus carencias oculares. Toda una lección.