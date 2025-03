Comenta Compartir

Hay una industria de la nada (un sector servicios de la nada). Y empresas que hacen estudios sobre la nada. Supongo que algo harán con ... sentido. Pero no es el caso de ese estudio (que no lo llamen matrimonio) que nos informa de con qué político se iría usted a pasar un día de ocio. Sale la primera Ayuso y la segunda la ministra del extraño prestigio. No sé, yo preferiría hacerme una colonoscopia sin sedación antes que echar el día con cualquiera de las dos. A no ser que haya más gente y pueda observar, porque no se me ocurre nada que hablar con ellas.

También parece que si hubiera un nuevo confinamiento (ese que hubo y que según Pedro Sánchez Vox negó cuando es él quien ha dicho hace poco que no existió) la gente preferiría pasarlo más con Arrimadas y menos con Pedro Sánchez. A bailar un viernes por la noche también se irían antes con Ayuso que con Rufián. ¿Bailar? ¿Rufián? Vale, antes me iría a bailar con él que votarlo. Por lo que pagaría es por irme con Ayuso y con Mónica García. Para verlas hablar. Me lo tomo como un combate con silla vip. Como Alí contra Frazier. O Shirley McLaine contra Maggie Smith en 'Downton Abbey'. El último rifirrafe en la Asamblea de Madrid tiene frase ganadora. «Yo no soy la culpable de la ola de calor. Póngase el ventilador, que no es delito». Lo cierto es que la esencia de Ayuso es el ventilador. Una deriva del que inventó Peret y consistía en golpear la parte de debajo de la guitarra con la palma de la mano abierta, haciéndola sonar como un bombo después de rasgar las cuerdas y bajar la mano. Los Manolos cantaban que el ventilador juntaba en la guitarra la armonía y la percusión. Lo de Ayuso es más percusión que armonía. Y la mano siempre abierta.

