Un profesor de Psicología Social de la Universidad de Standford llamado Philipp Zimbardo llevó a cabo un interesante experimento en 1969. Consistía en abandonar dos ... coches en la vía pública y esconderse luego a ver qué pasaba. Aparcó uno con las puertas abiertas y la matrícula caída en una humilde calle del Bronx, mientras dejaba otro inmaculado y radiante en el distrito más acomodado de Palo Alto. Y lo que ocurrió fue que, mientras el primero era asaltado y desvalijado en menos de cinco minutos, el segundo se mantuvo intacto e indiferente a la curiosidad de los vecinos durante semanas.

Como Zimbardo no era hombre de sacar conclusiones precipitadas, cogió un martillo y se ensañó con el coche que había dejado en el barrio rico, abolló la chapa, rompió la luna y lo dejó hecho un Cristo. Esta era la señal que necesitaban las honradas gentes de Palo Alto para ceder a sus más bajos instintos, dejándose llevar exactamente igual que las incívicas hordas del Bronx, para dejar el vehículo en el puro chasis, más mondo y lirondo que el calvo de la Navidad. El experimento demostró que la degradación de los códigos éticos de conducta no entendía de clases sociales y que la despreocupación, el desinterés y el abandono de las reglas de convivencia, suele desembocar en actos de violencia irracional.

La tesis fue completada en 1982 por James Wilson y George Kelling con su famosa teoría de las ventanas rotas, que a su vez sirvió de impulso a la política de tolerancia cero con la que el alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani rebajó los índices de criminalidad a cotas insospechadas. Aquellos dos criminólogos aseguraban que si la ventana rota o desvencijada de un edificio no era reparada con prontitud, mandaba una señal de desidia y abandono, en progresiva invitación a la barra libre, para que algunos ciudadanos siguieran rompiendo ventanas, entraran en el inmueble, e incluso se dedicaran a saquearlo o incendiarlo. Y esta simple regla podía aplicarse a diversas facetas de la realidad, porque cuando comienzan a infringirse los principios básicos de la convivencia con pequeñas y, en apariencia, insignificantes transgresiones, se acaba creando una falsa sensación de impunidad que termina quebrando los códigos éticos y las propias normas fundamentales.

Todo esto viene a cuento a raíz de las muchas ventanas que se están rompiendo últimamente. Un Estado miembro de la Unión Europea que decide no aplicar el Derecho Comunitario. Un político con lenguaje barriobajero en sede de la soberanía nacional. Un rebaño de energúmenos que pone en la picota a un niño. Son tres ejemplos actuales de cristales rotos, aunque me vienen a la cabeza muchos más, que mandan una señal clara e inequívoca de deterioro, tal vez irreversible, del Estado de Derecho, del consenso político y de la convivencia social. Tristemente, nos hemos dejado invadir por el ruido y la furia que acaparan nuestras vidas, y no queda sino preguntarnos, como lo haría Santiago Zabala, ¿en qué momento se jodió el Perú?