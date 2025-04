La ventana de la 215 y su LUZ

En vacaciones he tenido presente –cuaderno de vida– a algunas personas por su situación personal: inmigrantes, adictos, enfermos, ancianidad… En especial a Felisa. En los ... últimos días me llegaba este wasap enviado desde su habitación en el hospital: «Buenos días Pepe ¡Q bonita música y qué bonitos tus vídeos, me alegra que hayas disfrutado de tus vacaciones! Yo voy empeorando, de las operaciones más o menos, pero la enfermedad va progresando y me han vuelto a ingresar para que el martes me valoren los oncólogos, el dolor es prácticamente insoportable, pero sigo luchando y teniendo fe, necesito mucha fuerza. Un abrazo». Desde que lo recibí necesitaba encontrarme con ella. Llegué y me informó de que estaba en el Hospital Universitario, habitación 215, y que podía visitarla, que le gustaría. Llegué en mal momento, lo estaba pasando mal. Me senté a su lado, pude observar su resistencia y la ayuda cuidada de su esposo Gabriel. Esperé que amainara la tempestad y vino la calma, la impuso ella. Comenzó la conversación profunda y entrañable, como suele ser siempre en ella, no muchas palabras, pero directas y profundas.

Recuerdo que la conocí por motivo de su pequeña Rocío. Vino con ella a la celebración de nuestras eucaristías y un día quiso hablar conmigo para darse a conocer y hablarme de su hija que se encontraba muy a gusto en nuestras celebraciones y que a ella también le ayudaban. Al poco compartió que le tocaba luchar con un cáncer que venía con muy mal pronóstico pero que ella iba a luchar a fondo y que contaba con la fe para ir viviendo este proceso. Operación laboriosa en Madrid, con resultados que parecían positivos, y a seguir luchando con quimio y dificultades. Ahora en veinte días todo ha dado la vuelta y van a ensayar un nuevo tratamiento para intentar parar lo que ya se presenta como metástasis. Ella es farmacéutica y va siguiendo todo el proceso con paz y lucha fuerte. Me comenta que no le dicen nada pero que entiende que, si no va este tratamiento, poco se puede hacer ya. Y comienza su lección de vida profunda y su reflexión en la radicalidad de lo último: «Pepe, siempre he luchado. Mi padre me enseñó a mí y a todos mis hermanos (8) a valernos por nosotros mismos y luchar con fortaleza, todo lo que pudiera hacer yo no tenía que hacérmelo nadie y esa forma de ser me ha caracterizado y ayudado en toda mi vida. Ahora me toca vivir con fortaleza este momento y aquí estoy. Me ha tocado y tengo que aceptarlo, no tengo miedo, he vivido y estoy agradecida a la vida, si me tengo que ir me voy. Pero tengo a mi hija Rocío y no quiero dejarla todavía, quiero estar más tiempo con ella, aunque la he enseñado a ser fuerte en su debilidad. Hasta estoy dispuesta a hacerle ‘chantaje’ a Dios para que me deje estar en su celebración de la primera comunión, le doy lo que quiera», y se sonríe. Me mira muy fijamente y yo a ella, es una mirada de fe profunda, de expresión radical de vida y esperanza, de lucha y fuerza. Nos cogemos de la mano y yo suspiro, ella es la que conforta. Me confiesa el valor de la vida y de cada momento, me habla del valor de la fe en estos momentos, me siento unido a ella y siento que soy aprendiz incipiente de su fortaleza.

Salgo al pasillo y me abrazo con Gabriel su esposo, los dos están viviendo este proceso, cumpliendo «en la salud y en la enfermedad», Rocío está con su familia en Andalucía, y envía fotos alegres en la piscina que su madre pone en su perfil. Seguimos rezando en red y sin querer olvidar a los que viven en el dolor. Dale fuerza.